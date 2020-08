Nad Karin s hudimi očitki, ona pa pozira v kopalkah

Za slovensko manekenkoje burno obdobje. Kot smo že večkrat poročali, je bilo v zadnjem času njeno zasebno življenje polno pretresov, od ločitve pa vse do rojstva hčerke. Medin Karin, poročila sta se leta 2018, je, kot kaže, še vedno napeto ozračje. Andrej na svojem blogu piše, da hčere sploh še ni videl (!). Zapisal je, da ne ve niti, kakšne barve so njene oči, in da mu nihče ne sme povedati, kako je.»Draga hči, lahko bi imela najboljšega očeta, pa si ob moji omembi deležna le strupa in pljuvanja. Tvoja mati me mrzi iz dna duše, saj nisem brezpogojno izpolnjeval njenih kapric in pričakovanj. Babica in dedek bi me utopila v žlici vode zaradi sramote, ki jo povzročam družini – s tem ko javno govorim resnico o njih. Ne verjemi jim! Moja dejanja in besede govorijo zame – prepričan sem, da jih boš čez kako desetletje razumela.Zapisal je še: »Si talka pohlepa svoje matere in babice. Žal nisi otrok, za katerega bi si vsi želeli le najboljše, ampak si sredstvo za doseganje cilja. S tem namenom spočeta, v take okoliščine rojena. Investicija, ne ljubezen. Rekvizit za lepe slike in bahanje z materinstvom, ki je vse prej kot to. Štiri dni nazaj sem končno dobil rezultate testa očetovstva, za katerega sem moral tvojo mater tožiti. Zakaj je uporabila vse pravne možnosti in zavlačevanja, da se ne bi ugotovilo, kdo je tvoj oče, ti lahko pove le ona. A dvomim, da boš izvedela resnico.«