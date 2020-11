Nace Junkar v ženskih čevljih, krilu in s šminko (FOTO)

Preoblečenega so nekateri moški odkrito osvajali. FOTOGRAFIJI: OSEBNI ARHIV

Najprej sem malo kolebal, kar je normalno, potem pa je prevladal izziv.

Razumeti ženske je kot deveto čudo sveta, bi rekla večina moških. Preleviti se v nežnejši spol pa je posebne vrste umetnost.se je s tem izzivom v karieri srečal kar dvakrat. Povrhu sta si bila lika povsem nasprotna, kar je stvar še dodatno otežilo. V dveh opernih vlogah je namreč nastopal v vlogi ženske.»Ko pogledam nazaj, menim, da so mi vlogi ponudili, ker so mi zaupali in vedeli, da ju bom ne le sprejel, ampak tudi odigral tako, kot je treba. Najprej sem malo kolebal, kar je normalno, potem pa je prevladal izziv. Veste, v operi je veliko vlog, ki niso lahke, za moškega pa je, da se prelevi v žensko, sploh nekaj, kar je vse prej kot mačji kašelj,« pravi o vlogi transvestitske prostitutke v Offenbachovi operi Trionfo di Afrodite. Potem pa je sledilo presenečenje.»Igra in petje nista bila težka, a intenzivna šminka, čevlji z visoko peto, krila in podobno, to je pa zahtevalo nekaj muke. Dokler si na vajah v kavbojkah, ne moreš pokazati vsega, kar bi vlogi dalo neko popolnost. Ko dobiš kostum, ta je bil ena od mojstrovin, in ti izvrstna maskerkanaredi super lasuljo z masko, lahko pokažeš vse svoje čare.mi je v vseh vlogah močno zaupal. Malo pred to premiero pa sem prvič v ženske čevlje stopil v operi Lizistrata 75,« se spominja. Dodatni izziv je bil tudi, ker mu je režiser dal zgolj osnovne napotke.»Igro sem naredil sam in se izjemno dobro vklopil v dogajanje na odru. Dirigiral je izvrstni maestro. Oba sta mi v tej uprizoritvi dala veliko možnost, da sem ustvaril zelo dobro kreacijo. Tudi na vajah in na generalki smo se zelo zabavali, kar je prav tako pripomoglo h končnemu uspehu,« je Nace ponosen na omenjeno vlogo.