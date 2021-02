Nace Junkar razveselil inšpektorja Vrenka

Še posebno me je ganilo, ko sem izvedel, da je bila ta steklenica last Nacetovega očeta.

Inšpektor Vrenko je navdušil slovenske gledalce in gledalke. FOTO: RTV Slovenija

Dramskega in filmskega igralcatrenutno gledamo v novi izvirni slovenski kriminalni nadaljevanki Televizije Slovenija Primeri inšpektorja Vrenka, ki je nastala po romanih pisatelja. Gledalci ob nedeljah zvečer pred malimi zasloni skupaj s priljubljenim igralcem in njegovo neutrudno ekipo raziskujejo umore, da pa je nadaljevanka izjemno priljubljena, dokazuje tudi televizijska statistika. Dario se je pred kratkim pošalil, da v eni od epizod od morilca, ki ga igra, ni dobil nobenega darila, na primer znamenite pleterske hruške v steklenici. Jo je pa zato že naslednji dan dobil od glasbenika. Ta steklenica je posebna že zato, ker je stara kar petdeset let, in verjetno ni treba poudarjati, da se je Dario tako izvirnega in dragocenega darila izjemno razveselil.»Še posebno me je ganilo, ko sem izvedel, da je bila ta steklenica last Nacetovega očeta, ki je bil doma prav iz iste vasi, kjer so Pleterje. To je idiličen del samostana in okolice z imenom Drča,« razloži. Tam je Nace preživljal vse vikende in počitnice kot otrok. Varga doda, da je tam posneli tudi pomemben del kriminalne epizode. Tudi pleterska hruška Junkarjevih ima zanimivo zgodbo. »Nace mi je povedal, da njihova družina že od prastaršev prijateljuje s pleterskimi menihi. Mnogi so že pokojni, a marsikateri spomin na prijetna srečanja Nacetovega očeta in tudi Naceta s prebivalci samostana ostajajo živi še danes. Ta steklenica, ki jo je njegov oče dobil v dar od pleterskega priorja, je imela poseben prostor v njihovem domu. Odslej bo elitno mesto imela tudi pri meni doma. Ta čudovita hruška je spoprijateljila našo družino z Nacetom,« doda igralec.Nace Daria spremlja že od leta 1989, ko je postal član Slovenskega mladinskega gledališča, natanko deset let po Nacetovem začetku v ljubljanski operi. Pevec je za letošnje poletje, če se bo situacija s koronavirusom umirila, igralčevo družino povabil v Kostanjevico, namerava pa jim zapeti tudi v stari gotski cerkvi v Pleterjah.