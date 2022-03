Na volitve tudi znani Slovenci (FOTO)

Tako kot pred vsakimi volitvami na politično sceno letos vstopajo številni novi, a tudi stari obrazi. Pregledali smo kandidatne liste strank in na njih našli nekatere znane Slovence, ki so doslej delovali na drugih področjih. Tako so na listi vladajoče SDS direktor Splošne bolnišnice Jesenice Mark Toplak, ribič Silvano Radin, znan po tem, da se je boril za pravilno mejo v Piranskem zalivu, tudi znani narodno-zabavni glasbenik Boštjan Konečnik in Marko Posavec, ki se je širši javnosti predstavil v televizijskem šovu Ljubezen po domače.

Tudi v stranki SD je kar precej znanih osebnosti, denimo televizijec Jonas Žnidaršič. FOTO: VORANC VOGEL

Tudi v stranki SD je kar precej znanih osebnosti, denimo televizijec Jonas Žnidaršič, nekdanji nogometaš in tudi aktualni poslanec Gregor Židan, novinar Blaž Zgaga, v politiko pa se očitno namerava vrniti tudi Dominika Švarc Pipan. V Mariboru bo na listi SD kandidirala strokovnjakinja za informacijsko-komunikacijske tehnologije Emilija Stojmenova Duh.

Iz medijskega in športnega sveta

Veliko novih in znanih imen je na listi Gibanja Svoboda, in sicer precej nekdanjih novinarjev: Mojca Šetinc Pašek, ki je dolga leta delovala na TV Slovenija, radijska voditeljica Alenka Sivka, nekdanji novinar na POP TV Aleksander Prosen Kralj in še ena nekdanja televizijska voditeljica Tamara Vonta. Kot podpredsednica stranke bo na volitvah kandidirala tudi nekdanja ljubljanska sodnica Urška Klakočar Zupančič ter nekdanji rektor Univerze v Ljubljani Igor Papič, nekdanji predsednik uprave Luke Koper Dimitrij Zadel.

V politiko se očitno želi vrniti Darko Krajnc, nekdanji predsednik Stranke mladih, na listi stranke Roberta Goloba pa je tudi najboljši slovenski boksar v zgodovini Dejan Zavec. Na listi Levice so med drugimi sociologinja in profesorica na katedri za analitsko sociologijo fakultete za družbene vede Metka Mencin Čeplak, filozof in naravovarstvenik Luka Omladič in tudi Lan Jenull, aktivist in polbrat znanega režiserja in protestnika Jaše Jenulla.

Med kandidati strank, povezanimi v Povežimo Slovenijo, je ena najboljših slovenskih judoistk Urška Žolnir Jugovar. FOTO: DEJAN JAVORNIK

Na listi stranke LMŠ bosta med drugimi kandidirala nekdanja ministra Boštjan Poklukar in Iztok Purić, med znanimi obrazi je tudi nekdanja radijska novinarka Uršula Majcen. Med kandidati strank, povezanimi v Povežimo Slovenijo, so nekdanja državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Tina Bregant, nekdanji rokometni reprezentant Roman Pungartnik in ena najboljših slovenskih judoistk Urška Žolnir Jugovar. V stranki N.Si bo med drugim nekdanja manekenka in udeleženka šova Kmetija Špela Hojnik.