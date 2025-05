Na vaji v Baslu Klemen razkril svoj adut (VIDEO)

Na 69. tekmovanju za pesem Erovizije, ki bo potekalo med 13. in 17. majem v švicarskem Baslu, se bo letos predstavilo 37 držav. Slovenijo bo zastopal Klemen Slakonja s pesmijo How Much Time Do We Have Left.

Po zmagi švicarskega predstavnika leta 2024, se bo Evrovizija v tej državi odvila prvič po skoraj 40 letih. Polfinalna večera bosta 13. in 15. maja, veliki finale pa 17. maja 2025.

Slovenska evrovizijska ekipa že dober teden uživa v Baslu, kjer so jih gostitelji letošnjega spektakla toplo sprejeli. Pridno se pripravljajo na zaključni nastop, njihove vaje so izredno tehnično zahtevne in terjajo popolno koncentracijo ter fokus.

Slovenija trenutno zaseda 27. mesto na stavnicah. Po mnenju evrovizijskih poznavalcev bi Slovenija kljub vsemu lahko presenetila in se uvrstila v finale. Evrovizija je tradicionalno nepredvidljivo tekmovanje, kar pomeni, da se lahko stave hitro obrnejo, poroča stave-online.com.

Na pot ni odšel sam

Za naše kolege iz revije Suzy je Klemen razkril, da na pot ni odšel sam. Pridružila se mu je tudi njegova žena Mojca Fatur. Igralka in mamica treh otrok pa ni bila samo navdih za pesem How Much Time Do We Have Left, ampak ima pomembno vlogo tudi pri samem nastopu.

To naj bi bila skrbno varovana skrivnost, nekakšen glavni adut Klemenovih treh minut, ko ga bo videl in slišal ves svet. Klemnu se bo njegova izbranka pridružila na odru in skupaj bosta poskusila navdušiti evrovizijsko publiko in žirijo.

Kdo so favoriti?

Čeprav se je konkurenca dobro pripravila in nekatere točke izstopajo po količini pirotehničnih sredstev, ki stanejo toliko, kolikor je naš celotni proračun tega projekta, stavi Slovenija na globoko sporočilo, ki ga nosi pesem. Naši predstavniki so prepričani v svojo zgodbo, v iskrenost intimne izpovedi, podkrepljene s pravo ljubeznijo.

Letos je na vrhu stavnic Švedska s pesmijo »Bara Bada Bastu«, ki jo izvaja skupina KAJ. Športne stavnice ji pripisujejo kvoto 2.10, kar pomeni približno 27 odstotno verjetnost za zmago. Švedska ima bogato evrovizijsko zgodovino in je v zadnjem desetletju skoraj stalna favoritinja, kar potrjuje tudi tokratna podpora publike in kritikov.

Na drugem mestu je Avstrija, ki s pesmijo »Wasted Love« (JJ) preseneča z moderno pop produkcijo in prepričljivo scensko prezenco. Njena kvota znaša 3.25 (20 odstotna verjetnost).

Tretje mesto trenutno zaseda Francija s pevko Louane in skladbo »Maman«, ki je z emocijami nabita balada. Kvota na francosko zmago je 4.75 (10 odstotna verjetnost).

Preberite še: