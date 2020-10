Ne bi spremenila svoje odločitve, bilo je vrhunsko in nad mojimi pričakovanji.

Čeprav so mnoge letošnje prireditve zaradi covida-19 odpovedane ali okrnjene, se je organizatorka izbora za slovenski World Top Modelodločila, da tekmovanje vseeno izpelje. Tako so ob upoštevanju in zagotovitvi vseh potrebnih priporočil in navodil izbrali letošnjo najbolj perspektivno dekle, ki se ji obeta pot v modelingu. Tokratni naziv je osvojila 21-letna, 179 centimetrov visoka MozirjankaDecembra se bo v Monaku v konkurenci tekmic z vseh koncev sveta potegovala za 20.000 evrov vredno nagrado, ki jo podarja ena izmed največjih modnih agencij Major Model Management. »Zelo sem hvaležna, da sem postala del tekmovanja World Top Model Slovenija, ki je zagotovo največje v svetu modelinga in je bilo res neverjetno, saj smo imeli ogromno shootingov, snemanj, modno revijo, tečaje ličenja in druga izobraževanja. Za prihodnost še nimam točno določenih ciljev. To leto bom poskusila čim bolje izkoristiti naslov slovenski World Top Model, pridobiti čim več izkušenj, in če bo šlo dobro, bom pot nadaljevala v tej smeri,« pravi Toja.Na tekmovanje se je prijavila sama. »Mislim, da na začetku nisem čisto točno vedela, v kaj se spuščam. A ne bi spremenila svoje odločitve, bilo je vrhunsko in nad mojimi pričakovanji. Spoznala sem veliko ljudi, s katerimi smo preživeli nepozabne trenutke na snemanjih. Čeprav je bilo včasih naporno, je bilo vredno malo potrpeti. Ko vidiš rezultate in napredek, si zadovoljen s sabo in svojim delom. Celotna ekipa World Top Model Slovenija je vrhunska in to je bila zame resnično najboljša in najlepša izkušnja,« doda.Presenetilo jo je, da veliko ljudi enači izbor World Top Model z izborom za miss Slovenije, čeprav gre v resnici za dva popolnoma različna. »World Top Model je striktno modni projekt, ki je koncentriran na modeling, poteka nekaj mesecev. Imamo ogromno fotografiranj, revij, snemanj, vzporedno s tem pa še celostno šolanje za modele Modeling Akademijo, tako da nas zelo pripravijo za svet modelinga. Hkrati so tudi kriteriji zelo visoki in na WTM ne more priti vsako dekle. Zahtevana višina je vsaj 172 centimetrov, spretnost pred objektivom in predvsem karakter modela, katerega glavna odlika je delavnost, saj je to izjemno zahteven in težek posel,« pojasni. Po zmagi pa se šele začenja zares v pravem pomenu besede.»Začeli so se projekti, v katere so vpete tudi druge finalistke World Top Model Slovenija, saj se z razglasitvijo projekt ne konča. To je tudi ena izmed največjih razlik s preostalimi tekmovanji. Čez nekaj dni me že čakajo novi shootingi, nova snemanja. Do decembra in finalne prireditve v Monte Carlu bom še veliko vadila, tako da bom do takrat res pripravljena,« še pove.