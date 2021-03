Na tekmi kar iz dnevne sobe

Ljubitelje deskanja na snegu vabim, da skupaj spišemo naslednjo lepo zgodbo slovenskega športa!

Čehinja Ester Ledecka se vrača na deskarske tekme. FOTO: MATEJ DRUŽNIK

Lubitelje hitrih zavojev na belih strminah prav gotovo veseli novica, da bo na Rogli na svetovnem prvenstvu v alpskem deskanju na snegu nastopila tudi aktualna olimpijska deskarska in smučarska prvakinja, Čehinja. 25-letnico iz Prage, naše mlade upe in najbolj izkušene deskarske ase bodo navijači lahko v živo spodbujali z virtualne tribune Zavarovalnice Triglav.Navijaških spodbud bodo Ester Ledecka,in druščina deležni na velikih zaslonih v izteku tekmovalne proge Jasa. Prijave k navijanju na daljavo so že odprte na spletni strani Triglav.si/rogla.»Izjemno sem vesel, da smo v Sloveniji stopili skupaj in prevzeli organizacijo tekem svetovnega prvenstva, ki bosta 1. in 2. marca potekali na Rogli. Gre za izjemno priložnost panoge, ki je najmlajša med vsemi zimskimi olimpijskimi športi pri nas. Na tekmah se bom boril za najvišja mesta. Da bi po njih lahko posegel, si v teh trenutkih želim tudi podpore navijačev. Tekmovalci jih namreč čutimo, ne glede na to, kje so. Zato ljubitelje deskanja na snegu vabim, da skupaj spišemo naslednjo lepo zgodbo slovenskega športa!« na virtualno tribuno vabi svetovni podprvak v paralelnem veleslalomu iz leta 2015 Žan Košir, prikimava pa mu tudi svetovni prvak v paralelnem slalomu iz leta 2013, Rok Marguč.Da je energija navijačev ključna, poudarjajo tudi v Zavarovalnici Triglav, ki je glavni sponzor tekem svetovnega prvenstva v alpskem deskanju na Rogli. »Zavarovalnica Triglav bo ljubiteljem zimskih športnih tekmovanj v sezoni 2020/2021 na Rogli že tretjič omogočila virtualno udeležbo na športnih dogodkih. Z uporabo orodja za oddaljena srečanja bomo prek zaslonov na prizoriščih znova združili navijače, ki bodo v živo spremljali in spodbujali svoje športne junake. Veseli nas, da so se do zdaj navijači in tekmovalci odzvali pozitivno in pozdravljajo oddaljene načine navijanja, vse dokler se ponovno ne srečamo v živo,« je povedala, direktorica službe za trženjsko komuniciranje v Zavarovalnici Triglav.Navijači se bodo obeh finalnih voženj, ki bosta potekali 1. in 2. marca na Rogli, lahko v živo, a na virtualen način udeležili s pomočjo mobilne naprave, tablice ali računalnika s kamero. Prijave k navijanju na posamezni tekmi bodo odprte najdlje do 16. ure pred dnevom tekme, tisti, ki se bodo pravočasno prijavili, bodo na svoj elektronski naslov prejeli povezavo za pridružitev k ogledu dogodka.