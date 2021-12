Tako so se na snegu poslovili od Marka Grilca

V spomin na tragično preminulega slovenskega deskarja Marka Grilca so se mu številni njegovi prijatelji in sledilci ta konec tedna poklonili z vijuganjem po sveži snežni odeji. V petek so se mnogi zbrali na Voglu, tudi člani slovenske deskarske reprezentance za prosti slog z glavnim trenerjem in velikim Grilčevim prijateljem Matevžem Pristavcem. Prav tako so se ga spomnili številni drugi najboljši deskarji na svetu na tekmah v ZDA, spet drugi na lokalnih slovenskih smučiščih. Filip Flisar je v spomin na prijatelja prvič stopil na desko.

Grilčeva žena Nina se je ob videu in številnih srečnih utrinkih iskreno zahvalila vsem za podporo v teh težkih časih. Neutolažljiva sta brez očeta ostala njegova otroka osemletni Maxx in šestletna Emma, kmalu pa se jim bo pridružila še deklica, ki očeta nikdar ne bo spoznala.

»Rada bi se zahvalila vsem, ki ste bordali v spomin na Marka ta petek, vsem, ki ste mu poklonili in se spomnili nanj na kakšen drug način. Pokazali ste, da deskanje ni bilo nekaj, kar je rad počel, ta svet je bil njegova družina. Ljubezen, s katero ste me zasuli, prav tako moja otroka, je neverjetna, hvaležna sem vam bolj, kot boste kdaj vedeli,« je povedala Nina.