Na skupni večerji završalo: Dva dni nisem spal, ker je razbijala po vili

V tokratni epizodi Poroke na prvi pogled so se pari sestali na prvi skupni večerji. Aleš in Jasmina, ki sta prejšnji teden v šovu dvignila kar nekaj prahu, sta na srečanje prišla ločeno. Ostali udeleženci eksperimenta so tako že takoj lahko posumili, da se je pri novopečenima zakoncema nekje zalomilo.

»Kaj, da se je imela fajn? Dva dni nisem spal zaradi nje, ker je razbijala tam po vili. Ženska ni v redu.« se je jezil Damir. Njegova žena Anita pa je pred vsemi povedala, da je v zraku še vedno prisotno nelagodje, saj so bili vsi štirje v isti hiši, kar je pomenilo, da sta z prisostovala burnemu dogajanju med njima.

Skoraj je dobila kozarec v glavo

Ko ju je Meri vprašala, zakaj sta prišla ločeno, ji je Jasmina dejala, da sta se na medenih tednih skregala, zato je odšla domov. Tudi zdaj živita ločeno. Meri je nato zanimalo še, ali obstaja možnost, da se pobotata in se vselita v skupno stanovanje. »Kaj ti bo koristila ta informacija, kaj bova midva s seboj naredila? Kaj boš imela od tega?« jo je vprašala. »Skoraj sem dobila kozarec v glavo, ko sem nekaj vprašala,« nato produkciji dejala Meri.

Aleš in Jasmina sta se nato umaknila na samo, a preteklih nesporazumov nista uspela rešiti. Ali bosta kljub temu nadaljevala eksperiment, bosta povedala v prihodnji oddaji, ko se bodo pari srečali pred strokovnjaki.

​