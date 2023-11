Na RTV žalujejo: poslovil se je znani radijec

Umrl je France Vurnik, slavist in rusist, pesnik, prevajalec in radijec. Na Radiu Slovenija je skoraj tri desetletja delal kot urednik uredništva kulturnih in literarnih oddaj, novinar in kritik. Štiri leta je bil tudi direktor Radia Slovenija, navaja MMC RTV Slovenija.

V radijskem arhivu so shranjeni številni Literarni večeri, Literarni portreti in druge oddaje o slovenskih, južnoslovanskih in ruskih književnikih, ki jih je tudi prevajal, imel pa je izjemen čut za dramaturgijo oddaj in učinkov, ki jih ponuja radijski medij.