Na rit vas bo vrglo: toliko je zbral Junak Deželak

Radijski voditeljje v začetku meseca začel že sedmo dobrodelno akcijo zbiranja denarnih sredstev za otroke iz socialno šibkih družin, da bodo lahko uživali na morju. Deželak Junak je v desetih dneh je prekolesaril Slovenijo, na dolgi in naporni poti pa so ga spremljali in spodbujali številni, med njimi radijski kolegiinDeželakova pot pa se je danes končala tam, kamor bodo z zbranimi sredstvi poslali otroke - na morju. Poganjanje pedal pa se je še kako izplačalo, Deželak in njegova ekipa so zbrali neverjetnih 821.044,72 evrov, še enkrat več kot lani. »Hvala Slovenija, hvala vsakemu posebej za doniran evro in ker ste do konca verjeli v Deželaka Junaka in ekipo!!!! Otroci, končno boste lahko videli morje in doživeli nepozabne počitnice,« so se ob tem v ekipi zahvalili vsem, ki so prispevali. Kot je povedal Deželak bo z zbranimi sredstvi 2.500 otrok lahko odšlo na morje, kjer bodo uživali v čofotanju in brezskrbno uživali vsaj nekaj dni.