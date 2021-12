Na rdeči preprogi skupaj z Måneskin

David Amaro med korono ni počival. Ustvarjal je glasbo, širi pa tudi krog poznanstev na estradi. Nedavno se je v Budimpešti udeležil letošnje podelitve prestižnih glasbenih nagrad MTV EMAs, na kateri je bilo tudi več svetovno znanih imen glasbene scene. Ed Sheeran, BTS, Maluma so le nekateri od tistih, ki si jih je imel priložnost ogledati v živo.

Na odru je bil tudi Ed Sheeran. FOTO: Marton Monus/Reuters

Obutev je izginila

Garderobo z, ki se je prav tako udeležila podelitve, sta imela blizu garderobe evrovizijskih zmagovalcev Måneskin. Ti so sicer na podelitvi prejeli nagrado za najboljši rock prvenec. »Bil sem res počaščen, da so kot pevca iz Slovenije povabili ravno mene in mi dali priložnost, da se pokažem na dogodku svetovnega kova, saj to pomeni, da mi je kljub neugodnim razmeram v zadnjem letu uspelo pri ljudeh pustiti pečat, kar so prepoznali tudi pri MTV.«

David ni prejel nobene nagrade, je pa opozoril nase z garderobo, ki so jo zanj ustvarili pri Zalandu. Povrhu se mu je primerila še neprijetna situacija, v kateri je bilo treba hitro reagirati – zalomilo se je pri obutvi.

»Ne vem, kako se je to zgodilo, a čevlji so na vsem lepem izginili. Kljub iskanju jih nismo našli in ostal sem tako rekoč bos. Do podelitve je sicer bilo še nekaj ur, a v takih situacijah te letijo kot minuta. Potreboval sem nove.« Prav čevljem gre zasluga, da je še bolj padel v oči s svojo opravo, saj se je stvar zasukala precej in presenetljivo drugače. Kljub temu da je sprva kazalo na katastrofo.

Čeprav v Budimpešti ne manjka dizajnerskih trgovin, ni našel ničesar, kar bi mu bilo všeč ali prav. Tako je na koncu, ko je butikov že zmanjkovalo, zavil v kitajski diskont. In tam je našel svoje škornje, za katere so na prireditvi celo mislili, da so dizajnerski.

Rita Ora in njen izbranec, oskarjevec Taika Waititi FOTO: Marton Monus/Reuters

Na preprogi prvič, v znani družbi že prej

»Če kdo vpraša, sem bil obut v hugo boss,« se je pošalil. Nad Davidovo izbiro čevljev pa so bili očitno navdušeni tudi nagrajeni Måneskin. Med prijateljskim kramljanjem, ko so čakali na vrsto za sprehod po rdeči preprogi, so slavni kolegi namreč pohvalili Davidovo garderobo. »Če jih citiram, so rekli, da bi prav pasal v njihov bend,« poudari v smehu ob pripovedovanju o čevljih in vtisu, ki ga je naredil.

Prireditve s svetovno znanimi zvezdniki na rdeči preprogi se je udeležil prvič, osebno spoznal in družil pa se je s svetovnimi zvezdniki že prej. V času bivanja v tujini je namreč sodeloval s slovitimi Take That, Waynom Ellingtonom in JP Cooperjem. S Take That, katerih član je bil tudi Robbie Williams, je prepeval skupaj tudi na odru, bil je eden od spremljevalnih pevcev na njihovi turneji. Za slednjo so iskali spremljevalne vokaliste in se obrnili na vokalnega mentorja Wayna Ellingtona. David je takrat prepeval v zboru Manchester Inspirational Voices in Ellington ga je takoj priporočil, prepričan, da se bo odlično odrezal na avdiciji. In res je bil izbran v ekipo slovitega angleškega benda: »To je bilo nepozabno doživetje.«

Zanimivo poglavje na njegovi glasbeni poti je bilo tudi srečanje z JP Cooperjem. Malce pred tem se je Cooper zavihtel na prva mesta vseh angleških letvic. David se je takoj navdušil nad njegovima tedanjima novima skladbama, odkril je tudi, da je Cooper nekaj let prej prepeval v istem gospel zboru. Potem je postal spremljevalni vokalist tudi pri Cooperju. Najbolj zanimivo pa je bržkone, da sta si podobna po videzu.