Na rajskem otoku pokleknil pred Valentino Plaskan: »Takoj sem vedel, da je to to«

Svetlolasa lepotica Valentina Plaskan, znana predvsem kot voditeljica novic na Planet TV, je zaročena. Kot poroča revija Lady, jo je med romantičnim oddihom na Malti zasnubil njen srčni izbranec, novinar portala 24ur.com Dino Subašić. Prstan je skrbno skril in ji ga nataknil tik pred koncem potovanja – na očarljivem otoku Gozo.

Njuna zgodba se ni takoj začela z iskrico. Spoznala sta se na poroki skupnega prijatelja, a šele nekaj let pozneje, na zabavi ob valentinovem, se je zgodilo nekaj posebnega. »Zaklepetala sva se do jutra, kot da morava nadoknaditi vse, kar bi si želela povedati že zdavnaj,« je za revijo z nasmehom razkrila pesnica.

Zaročil jo je na čarobni Malti. FOTO: David Gil De La Canal/Unsplash

Poleg poklica ju povezuje tudi ljubezen do umetnosti, glasbe in novinarstva, nekaj časa pa sta bila sodelavca na Televiziji Slovenija. Dino je priznal, da je vedel, da je Valentina prava – kdaj in kje bo pokleknil, pa je prepustil občutku. »Takoj sem vedel, da je to to,« je povedal za Lady.

Kdaj bo zazvenela poročna koračnica, za zdaj ostaja skrivnost. Morda bo tudi ta dan prišel povsem spontano – tako kot čarobna zaroka na Gozu.