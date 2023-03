Na prvo ceremonijo Jasmine ni bilo: takšno odločitev je sporočila strokovnjakom

V šovu Poroka na prvi pogled so tokrat novopečeni zakonci prvič sedli pred strokovnjake. Jasmina, ki je tudi na skupni večerji poskrbela za napeto vzdušje, se ceremonije ni udeležila. Strokovnjakom je namreč sporočila, da eksperimenta ne želi nadaljevati.

Je pa svoje doživljanje eksperimenta opisal Aleš. »Moja izkušnja je bila zanimiva. Ko sva se spoznala, je prišla komunikacija, ki pa je bila očitno napačna,« je dejal in pripomnil, da je med njima bila neka kemija. »Ko sva bila na Bledu, torej prvi in drugi dan, je bilo kar v redu. Ko sva šla na medene tedne, je vse skupaj šlo proti dnu,« je dejal.

Kot je pripovedoval Aleš, je bila nato Jasmina razdražena in slabe volje, kar sta lahko na lastne oči izkusila tudi zakonca Damir in Anita, s katerima so si delili vilo. A kot je sklenil Aleš, vse le ni bilo tako črno, saj je med drugim spoznal sebe. »Ne morem verjeti, da sem ostal tako miren, ker sem sicer precej temperamenten,« je dejal in pripomnil, da je nase ponosen. Da se je ves čas eksperimenta ostal miren in zbran, so opazili tudi strokovnjaki ter mu zaželeli vso srečo v prihodnosti.