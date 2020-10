Na prvem zmenku Joži ni varčevala s poljubi

Po dolgem času je jahala konja. FOTO: Pop TV

Presenečen je bil zaradi njenih poljubov. FOTO: Pop TV

v oddaji Ljubezen po domače ni čakala,je že na prvem zmenku zasula s poljubi, poizvedovala pa je tudi o njegovem intimnem življenju. Želela je vedeti, kdaj je nazadnje seksal, in to ji je tudi razkril. Prav tako ona njemu ...Franc je Joži povabil na zmenek in ji pripravil presenečenje: konja, saj te živali obožuje. Zato je tudi dobil paket poljubov. »Malo me je presenetila s temi poljubi. Ne, da sem proti, ampak kar dosti jih je bilo,« je povedal.Ko sta se vrnila domov, jezelo zanimalo, ali sta se kaj poljubljala, Joži pa ji je odvrnila, da je to skrivnost.ob tem ni mogla skriti slabe volje.