Na prvega se vrača Darja, prvi gost bo legendarni Alfi (FOTO)

Ta petek, 3. junija, se oddaja V petek zvečer, ki sta jo vodila Blaž Švab in Melani Mekicar, poslavlja s televizijskih zaslonov. V iztekajoči se sezoni smo videli in slišali veliko zanimivih glasbenih sestavov, tudi bolj nenavadnih, ki so nastopili v živo ob spremljavi 13-članskega hišnega banda RTV Diamanti.

Melani Mekicar in Blaž Švab se ta petek poslavljata. FOTO: FACEBOOK

Slišali smo veliko novih skladb različnih izvajalcev kot tudi priredb že znanih uspešnic, ki so zvenele tako v pop kot tudi narodno-zabavni izvedbi. Blaž in Melani zdaj petkov termin predajata v roke voditeljice in glasbenice Darje Gajšek, ki bo znova skrbela za razvedrilo z oddajo Poletni pozdrav. Oddaja bo prvič na sporedu 10. junija, posneli pa so jo sredi minulega tedna.

Darja bo gostila izključno narodno-zabavne izvajalce, ki se bodo zvrstili v osmih petkovih večerih z vmesnimi prekinitvami, saj bo Televizija Slovenija posnela tudi nekaj festivalov narodno-zabavne glasbe, ki se začenjajo ta petek s festivalom Pod Pohorjem v Oplotnici in jih bodo predvajali v poletnih mesecih.

Med drugim bo gostila Alfija Nipiča, ki zaznamuje 60-letnico svoje glasbene kariere, pa Toneta Rusa, Braneta Klavžarja, ki gode že okroglih 40 let, in mnoge druge. Seveda bo imela tudi tokrat s seboj svojo harmoniko, katere meh bo raztegnila ob spremljavi osrednjega glasbenega gosta. Z njo bodo peli mladi talenti.

Sicer pa bomo v tokratnih oddajah slišali polke, ki se bodo pridružile že izbranim valčkom v oddajah Zimski pozdrav in jih bomo slišali v finalu festivala Slovenska polka in valček (SPV).

Prvi gost v prvi oddaji bo legendarni Alfi Nipič. FOTO: ADRIAN PREGELJ

Spomnimo, da so si z valčki vstopnico na festival priborili Zdomarji, Srčni muzikanti, Špas z Evo, S.O.S. kvintet in Krjavlji, v Poletnem pozdravu pa se bodo s polkami zanjo potegovali Lesarji, Chicas, Ansambel Tomaža Rota, Marcela IN, Cik-Cak Kvintet, Sladki greh, Šentjanci, Topliška pomlad in Akordi. Skladbe bodo ocenjevali uredništvo, osrednji gost posamezne oddaje in izmenjaje eden od predstavnikov Radia Slovenija, Radia Maribor in Radia Ognjišče. Skupaj bo v finalu SPV, ki bo jeseni, natančneje 9. septembra, nastopilo 12 izvajalcev s petimi že znanimi valčki, pet polk bo, kot rečeno, izbranih to poletje, dva ansambla pa so organizatorji v skladu z razpisom povabili v finale, in sicer Nove spomine, ki se bodo predstavili z valčkom, in Polkaholike, ki bodo sodelovali s polko.

10. junija bo torej gost legendarni Alfi Nipič, pridejo pa še citrarka Tanja Zajc Zupan z vokalistoma Tejo Saksida in Rokom Ferengjo, predstavil se bo Ansambel Golte, ki letos praznuje 20-letnico delovanja. Slišali bomo prve tri polke, in sicer v izvedbi Marcele IN, Chicas in Cik-Cak Kvinteta, ter spoznali talentirano, komaj 12-letno Vito Stanovnik. Urednik oddaj ostaja Andrej Hofer, režiser je Marjan Kučej.