Na proslavi politiki s svojimi partnerji, a v nečem je Gabrova izstopala (FOTO)

Slovenija je v petek z državno proslavo v ljubljanskih Stožicah počastila 80. obletnico dneva zmage nad nacizmom in konca druge svetovne vojne. Slavnostni govornik večera je bil predsednik vlade Robert Golob, ki je v svojem govoru izpostavil, da mir ni nekaj, kar bi lahko jemali za samoumevno.

Proslave so se udeležili številni predstavniki političnega in javnega življenja. Med njimi predsednica republike Nataša Pirc Musar, predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič in ministrica za kulturo Asta Vrečko.

Zanimanje je vzbudil tudi družabni vidik dogodka, saj so mnogi politiki prišli v spremstvu svojih partnerjev. Posebno pozornost je pritegnila Urška Klakočar Zupančič, ki se je na proslavi pojavila v družbi svojega novega partnerja Bora Zuljana – par, ki v zadnjem času pogosto polni naslovnice kot nova zaljubljenca domače politične scene.

Robert Golob in Tina Gaber se na javnih dogodkih že redno pojavljata skupaj in delujeta kot usklajen tandem.

Po drugi strani, pa so bili v prvih vrstah tudi politiki s svojimi dolgoletnimi partnerji. Poleg zakonca Nataša Pirc Musar in Aleš Musar, še ministrica Alenka Bratušek in Mitja Cvjetičanin, še nekdanji predsednik Danilo Türk z ženo Barbaro Miklič Türk.

Zdi se, da so bili gostje v prvi vrsti bolj kot ne vsi barvno usklajeni, v temnejših barvah z dodatkom rdeče barve, kot simbola upora in moči, le premierjeva partnerka Gaber se je slovesnosti udeležila v enobarvni obleki bež barve in v njen izstopala.

Na drugi strani pa sta se nekdanji predsednik republike Milan Kučan in ljubljanski župan Zoran Janković dogodka udeležila brez svojih soprog, a kljub temu izkazala spoštovanje do pomena zgodovinskega trenutka in državnega protokola.

Slovesnost v Stožicah je poleg političnega pomena ponudila tudi umetniški program, ki je z recitali, glasbo in vizualnimi projekcijami obudil duh uporništva, solidarnosti in želje po svobodi. V ospredju pa je ostalo jasno sporočilo: zgodovina se ne sme pozabiti, vrednote, za katere so se borili predniki, pa morajo ostati žive tudi v sodobni družbi.

Dan zmage, ki ga v Sloveniji obeležujemo 9. maja, tako ni le obujanje zgodovine, temveč tudi aktualen opomnik vsem generacijam – da mir zahteva trud, odločnost in skupnost.

