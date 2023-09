Na profilu Nejca Krevsa črno-beli posnetek (VIDEO)

Na RTV Slovenija se v zadnjem času dogajajo precejšnje kadrovske spremembe. Odstopila je odgovorna urednica informativnega programa prvega programa Televizije Slovenija (TVS) Jadranka Rebernik, njeni uredniki pa so ostali brez uredniških funkcij (to ne pomeni, da so jih odpustili!). Spremembe so tudi na voditeljskih mestih, nekateri med njimi so bili odstavljeni tako bliskovito, da niso niti dobili možnosti posloviti se od gledalcev. O tem je pred dnevi za slovenskenovice.si potarnal tudi zdaj že nekdanji voditelj Dnevnika na prvem programu RTV Slovenija Nejc Krevs.

Danes je na družbenem omrežju X, prejšnjem twitterju, objavil črno-beli posnetek, na katerem izreče naslednje besede:

»'Vsako dejanje izvedi tako, kakor da bi bilo zadnje', je nekoč zapisal rimski cesar Mark Avrelij.«

Posnetek je pospremil z besedami:

»Drage gledalke in cenjeni gledalci, hvala za vaše zaupanje, pozornost in konstruktivno kritičnost.«

