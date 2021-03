Na poroko bosta povabila vse iz oddaje

Lipicanec je bil Denis Porčič - Chorchyp. Foto: Planet tv

Miha in Saša sta se v šovu celo zaročila. FOTO: OSEBNI ARHIV

Na televiziji Planet TV smo lahko nekaj koncev tedna spremljali oddajo Kdo si ti? Zvezde pod masko, v kateri so člani ekipe Triglava (in) ter ekipe Legend (in) ugibali, kateri estradnik se skriva pod določeno masko.Vse do finalne, zaključne oddaje šova, ki je bil prijetna popestritev za številne gledalce, so ostale nerazkrite tri, in sicer koruza, ki se je predstavila že v prvi oddaji, lipicanec in panda. Pod masko lipicanca se je skrival, ki je dodobra razvnel domišljijo obeh ekip. Žal pa v zaključni oddaji ni bil prisoten v živo, saj se je tudi on okužil s koronavirusom. Zato se je javil od doma po videoklicu in povedal, da se mu zdi, da so ga še najbolj izdali njegova postava in gibi, po katerih se vidi, da je bolj domač v borilnih veščinah in rapu.»Sem pa šel prek svojih okvirov. Oder mi je sicer znan, ampak še nikoli nisem na njem stal s tako rekoč zavezanimi očmi, zato sem uporabil svoj šesti čut samuraja,« je priznal v smehu. Pod masko pande se je skrival pevec, pod masko koruze pa pevka, ki so si ju člani obeh ekip prihranili čisto za konec, čeprav so bili o tem že skoraj prepričani. Vsi trije, skupaj s Porčičem, pa so dokazali, da so odlični pevci s širokim glasbenim repertoarjem. V šovu pa ni šlo brez presenečenj.Tako smo bili v polfinalni oddaji priča zaroki med Miho Hercogom in Sašo Lendero. Miha je po nastopu Eve Boto (pod masko koruze), ki je zapela tudi Sašino Ne grem na kolena, v resnici šel na kolena in izvoljenki izročil zaročni prstan. Ganljiv prizor, ob katerem ni ostal ravnodušen nihče. Solze so tekle, lahko bi rekli, v potokih, bodoča zakonca pa sta obljubila, da bosta na poroko povabila vse, ki so bili v studiu priča temu romantičnemu trenutku. V zaključni oddaji pa se je pred obema ekipama pojavila še ena nova maska, leva oziroma levinje, saj se je pod veliko grivo skrivala igralka. A vendar je bila pri ugibanju, kdo se skriva pod masko, na koncu uspešnejša ekipa Legend.Zato so si priborili simbolični pokal, denarna nagrada pa je šla, tako kot v prejšnjih oddajah, v dobrodelne namene. A pomembno je, da so se v šovu zabavali vsi. Eva Boto je priznala: »Bilo je noro zabavno. Ko daš masko gor, si enostavno druga oseba. Zdi se mi, da se lahko zato tudi bolj vživiš, saj veš, da te ne vidijo in ne vedo, kdo si. Res si lahko daš duška! Bistveno je, da sem v tem zelo uživala.« Čisto zadnji je masko pande snel Dejan Krajnc, od katerega smo izvedeli veliko novega.Tudi to, da je v mladosti treniral košarko in bil pod košem v družbi svetovno znanega. To pa zato, ker je Lukov očepred leti nekaj časa treniral v Laškem in je s seboj vedno pripeljal sina. Tudi Dejan se je v šovu neskončno zabaval in užival. Še posebno je bil vesel, da je prišel vse do finala. »Vedno si želim iti do konca, pa naj bo to pri dekletu, žurki, glasbi ali pri pevsko-plesno-maskiranem šovu, kot je bil Kdo si ti?,« je dejal.