Na poroki tudi ministrica Tanja Fajon, imela je prav posebno nalogo (FOTO)

September je tudi mesec številnih porok. Na enemu od veselih dogodkov je bila minulo soboto tudi ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon.

Ministrica podrobnosti ni razkrila, je pa na družbenih omrežjih objavila fotografijo s poroke, poleg pa je zapisala: »Res mi je bil izjemen privilegij, da sem lahko prijatelja včeraj tudi uradno pospremila na novo življenjsko pot.«

Fajonova je dodala še, da je poroka vedno nekaj najlepšega ter da je bil dan poln ljubezni, sreče, prijateljev in zabave. »Iskrene čestitke novoporočencema. Naj traja za vedno,« je še zapisala.

Kot je razvidno s fotografije, je Fajonovo doletela prav posebna čast, saj je nevesti in ženinu pripravila poseben govor:

Zelo brani članki v zadnjem obdobju: