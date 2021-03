Na Pop TV prihaja znana novinarka, povabil jo je Branko Čakarmiš

Anja Markovič. FOTO: Pop TV

Na komercialno televizijo Pop TV prihajajo tri nove oddaje, ki se bodo dotikale raznovrstnih tem življenjskega vsakdana. Ob tem so predstavili tudi tri nove voditeljein, ki bodo z nasveti obogatili konce tedna.Prva prevzema vodenje oddaje Nasmeh zdravju, kjer bo hkrati urednica in voditeljica oddaj. Anja je sicer novinarka s 14-letnimi televizijskimi izkušnjami. Na Planet TV je bila voditeljica oddaje Danes, kamor se je preselila z RTV Slovenija, kjer se je oglašala v živo za oddajo Dobro jutro.»K sodelovanju me je povabil, ponudbo sem brez omahovanja sprejela, to je namreč priložnost, ki sem jo čakala in mi je pisana na kožo. Ljudje, ki me poznajo, bodo rekli, to je Anja, to je to. Tudi jaz sem takoj to rekla. V oddaji bomo govorili o zdravi prehrani, gibanju in mentalnem, dušnem zdravju. Veliko bo dobre volje in življenjskih nasvetov, ki jih bodo gledalci, verjamem, vzeli za svoje, saj jim bodo pomagali do bolj veselega in zadovoljnega življenja,« je razložila, kako je prišlo do sodelovanja.