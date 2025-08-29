Na Pop TV prihaja znan obraz

Novinarka Manca Turk je leta 2022 oddaji Svet na kanalu A pomahala v slovo ter se podala novim izzivom naproti, in sicer v medijsko hišo N1.

Natanko tri leta kasneje pa se Turkova očitno vrača na Pro Plus. S komercialne televizije so namreč sporočili, da se bo novinarka pridružila ekipi 24ur, in sicer že prihodnji teden.

Turkova ima na družbenih omrežjih sicer še vedno zavedeno, da je novinarka pri N1, a očitno se bo to že kmalu spremenilo.

N1 ji je pred tremi leti ob prihodu izrekel toplo dobrodošlico: