MANCA TURK

Na Pop TV prihaja znan obraz

Tri leta je delala pri konkurenci, zdaj se vrača na Pro Plus.
Fotografija: Simbolična fotografija. FOTO: Voranc Vogel
Odpri galerijo
Simbolična fotografija. FOTO: Voranc Vogel

S. N.
29.08.2025 ob 14:09
S. N.
29.08.2025 ob 14:09

Poslušajte

Čas branja: 0:46 min.

Novinarka Manca Turk je leta 2022 oddaji Svet na kanalu A pomahala v slovo ter se podala novim izzivom naproti, in sicer v medijsko hišo N1.

Natanko tri leta kasneje pa se Turkova očitno vrača na Pro Plus. S komercialne televizije so namreč sporočili, da se bo novinarka pridružila ekipi 24ur, in sicer že prihodnji teden.

Turkova ima na družbenih omrežjih sicer še vedno zavedeno, da je novinarka pri N1, a očitno se bo to že kmalu spremenilo.

N1 ji je pred tremi leti ob prihodu izrekel toplo dobrodošlico:

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Svet na Kanalu A Pop TV Manca Turk

Priporočamo

Ceste poplavljene in zasute, Mesta občina Koper svari občane: Ostanite doma! (FOTO in VIDEO)
Janša bi kot premier Fajonovo poslal Hamasu za živi ščit
Premium
Rudi živi v hiši, do katere sploh nima dostopa, sina so mu umorili
Izdajal se je za Magnifica, v resnici pa je od nje želel le eno stvar (FOTO)

Predstavitvene informacije

 
Promo

Bi lahko tudi vi živeli kot digitalni nomad?

 
Promo

Kako izbrati jedilnico, ki vam bo pisana na kožo?

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo

Poškodba kolena: je res treba čakati tako dolgo?

 
Promo

Kaj je trenutno najbolj zanesljiv način za oplemenitenje prihrankov?

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

 
Promo

Za lažje učenje otrokom ponudite to hrano

 
Promo

Vse več Slovencev jim nameni oceno od 4,9 od 5

Komentarji:

Priporočamo

Ceste poplavljene in zasute, Mesta občina Koper svari občane: Ostanite doma! (FOTO in VIDEO)
Janša bi kot premier Fajonovo poslal Hamasu za živi ščit
Premium
Rudi živi v hiši, do katere sploh nima dostopa, sina so mu umorili
Izdajal se je za Magnifica, v resnici pa je od nje želel le eno stvar (FOTO)

Izbrano za vas

 
Promo

Kaj je trenutno najbolj zanesljiv način za oplemenitenje prihrankov?

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

 
Promo

Za lažje učenje otrokom ponudite to hrano

 
Promo

Vse več Slovencev jim nameni oceno od 4,9 od 5

Predstavitvene informacije

 
Promo

Bi lahko tudi vi živeli kot digitalni nomad?

 
Promo

Kako izbrati jedilnico, ki vam bo pisana na kožo?

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo

Poškodba kolena: je res treba čakati tako dolgo?

 
Promo

Kaj je trenutno najbolj zanesljiv način za oplemenitenje prihrankov?

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

 
Promo

Za lažje učenje otrokom ponudite to hrano

 
Promo

Vse več Slovencev jim nameni oceno od 4,9 od 5

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.