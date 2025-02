Na POP TV nova sezona Skrito v raju, Planet TV odgovarja s tem šovom

Po dobrodelni decembrski oddaji Moj dragi zmore končno prihaja nova sezona omenjene oddaje. Nina Osenar Kontrec in Miha Brajnik se vračata 8. marca ob 20. uri, so sporočili iz Planet TV.

FOTO: Planet Tv

»Deset let smo starejši, bolj modri, pravi Nina. »Izzivi so vrhunski, tekmovalci pa zelo simpatični. Midva z Brajnikom imava tako energijo, da bo to sekalo čez televizijske ekrane,« pravi voditeljica, voditelj pa je poudaril, da utegnejo imeti pari, ki bodo tekmovali v novi sezoni, prednost pred tistimi izpred desetih let. Za glavno nagrado se bodo v vsaki oddaji potegovali štirje pari, ki so tudi v resničnem življenju v zvezi. Ženske bodo spet stavile na zanimive in neobičajne izzive, moški pa bodo po najboljših močeh poskusili upravičiti njihovo stavo ter na preizkušnjo dali svoje znanje, moč, vzdržljivost in iznajdljivost.

Na POP-u že nocoj druga sezona serija Skrito v raju

Gaja Filač, ki igra Laro, pravi, da je zelo lepo videti, koliko serija pomeni gledalcem. »Tako kot smo mi odraščali z Našo malo kliniko in Esmeraldo, zdaj čisto nova generacije odraščajo s Skrito v raju,« je povedala. Matej pa je dodal, da so ga zadnje mesece čisto vsi spraševali, kdaj bo druga sezona, ne le oboževalci ali prodajalke v trgovinah in na tržnicah, tudi sorodniki.