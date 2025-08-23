Na Pop TV bodo predvajali šov, ki so ga posneli pred dvema letoma: to je razlog

S Pop TV so v sredo sporočili, da »zdaj pa res« prihaja 7. sezona ljubezenskega šova Ljubezen po domače. Gledalci ga bodo lahko na malih zaslonih spremljali od 1. septembra.

Ustvarjalci šova so v sporočilu za javnost navedli še, da so to sezono posneli že pred časom, zato gledalcem priporočajo, da si še enkrat ogledajo predstavitveno oddajo sedme sezone in obudijo spomine na kmete in kmetice.

Na omenjeno komercialno televizijo smo naslovili vprašanja, kako to, da so se odločili, da s predvajanjem oddaje počakajo ter kdaj je bila oddaja posneta. Kot so pojasnili, so jo posneli pred dvema letoma. »Ker so gledalci tako radi spremljali Skrito v raju, smo programsko shemo splanirali tako, da so si gledalci pogledali obe sezoni do konca in potem umestili Ljubezen po domače, ki bo zagotovo krasna vsebina za letošnji jesen,« so utemeljili odločitev za zamik predvajanja.

Kandidati najnovejše sezone. FOTO: Pop TV

Med letošnjimi kandidati je sicer tudi znan obraz – Sandi Hribernik. Gledalci so ga namreč lahko spoznali v prvi sezoni slovenske različice šova Poroka na prvi pogled.