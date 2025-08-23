LJUBEZEN PO DOMAČE

Na Pop TV bodo predvajali šov, ki so ga posneli pred dvema letoma: to je razlog

Imamo odgovor, zakaj so čakali toliko časa.
Fotografija: FOTO: Pop TV
Odpri galerijo
FOTO: Pop TV

N. B.
23.08.2025 ob 07:25
N. B.
23.08.2025 ob 07:25

Poslušajte

Čas branja: 1:20 min.

S Pop TV so v sredo sporočili, da »zdaj pa res« prihaja 7. sezona ljubezenskega šova Ljubezen po domače. Gledalci ga bodo lahko na malih zaslonih spremljali od 1. septembra. 

Ustvarjalci šova so v sporočilu za javnost navedli še, da so to sezono posneli že pred časom, zato gledalcem priporočajo, da si še enkrat ogledajo predstavitveno oddajo sedme sezone in obudijo spomine na kmete in kmetice.

Na omenjeno komercialno televizijo smo naslovili vprašanja, kako to, da so se odločili, da s predvajanjem oddaje počakajo ter kdaj je bila oddaja posneta. Kot so pojasnili, so jo posneli pred dvema letoma. »Ker so gledalci tako radi spremljali Skrito v raju, smo programsko shemo splanirali tako, da so si gledalci pogledali obe sezoni do konca in potem umestili Ljubezen po domače, ki bo zagotovo krasna vsebina za letošnji jesen,« so utemeljili odločitev za zamik predvajanja.

Kandidati najnovejše sezone. FOTO: Pop TV
Kandidati najnovejše sezone. FOTO: Pop TV

Med letošnjimi kandidati je sicer tudi znan obraz – Sandi Hribernik. Gledalci so ga namreč lahko spoznali v prvi sezoni slovenske različice šova Poroka na prvi pogled. 

 

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Pop TV resničnostni šov Ljubezen po domače

Priporočamo

Premium
Lepilo si je dal v oči!
Znani podjetnik premierju Golobu grozil s smrtjo? Omenja Mussolinija in obešanje ...
Na Pop TV bodo predvajali šov, ki so ga posneli pred dvema letoma: to je razlog
Milijon evrov za obnovo zidanice: Asta Vrečko z županom podpisala pogodbo za obnovo

Predstavitvene informacije

 
Promo

Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

 
Promo

Kaj pravi uradno sodno obvestilo?

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo Photo

Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

Komentarji:

Priporočamo

Premium
Lepilo si je dal v oči!
Znani podjetnik premierju Golobu grozil s smrtjo? Omenja Mussolinija in obešanje ...
Na Pop TV bodo predvajali šov, ki so ga posneli pred dvema letoma: to je razlog
Milijon evrov za obnovo zidanice: Asta Vrečko z županom podpisala pogodbo za obnovo

Izbrano za vas

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo Photo

Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

Predstavitvene informacije

 
Promo

Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

 
Promo

Kaj pravi uradno sodno obvestilo?

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo Photo

Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.