Na Planet TV bodo morali po prodaji spet več delati

Za Pop, Kanal A in TV Slovenija 1 ob 18. uri

SUHADOLNIK JOžE Med voditelji oddaje sta bila tudi Tomaž Bratož in Jerca Zajc Šušteršič. FOTO: Jože Suhadolnik, Delo

PRESS RELEASE Trojica, ki je pred leti vodila oddajo Danes na Planet TV: Mirko Mayer, Anja Markovič in Uroš Slak. FOTO: Press Release

Televizija Planet TV, ki je nedavno prešla v madžarske roke, bo, kot kaže, z novimi lastniki uvedla nekaj sprememb . Na televiziji, ki je bila dolgo v (delni) državni lasti in s programom začela oddajati leta 2012, so za prvi korak znova uvedli informativno oddajo ob koncu tedna. Kot so sporočili iz službe za odnose z javnostjo, še naprej ostaja informativna oddaja ob 18. uri, le da bo odslej spet vsak dan, kar pomeni več dela za ustvarjalce. Že pred leti je bilo tako, zadnji dve leti pa so odgovorni uredniki ukinili vikend oddajo.»Poleg pregleda aktualnega dogajanja pri nas in po svetu se bomo ob sobotah posvetili analizi političnega dogajanja, ob nedeljah pa prostor namenili intervjujem. Oddajo bosta kot doslej izmenično vodilain,«so zapisali.Dodali so, da je odgovorni urednik informativne oddaje Planet 18, »ki je v zadnjem letu s predano ekipo sodelavcev ustvaril oddajo s kredibilno vsebino po meri gledalca. Ambiciozni načrti in trdo delo so se obrestovali tudi z dobro gledanostjo informativne oddaje, ki smo jo v novi podobi prvič predvajali lansko jesen. V primerjavi s septembrom 2019 smo septembra 2020 beležili kar 92-odstotno povečanje gledanosti, Planet 18 pa je imel po podatkih agencije AGB Nielsen Media Research avgusta 2020 delež gledalcev 9,81 v ciljni skupini gledalcev med 18 in 64 leti.«Po naših podatkih je sicer gledanost Planet TV ob 18. uri precej za vodilnimi Pop TV, Kanal A in TV Slovenija 1. Ob isti uri se predvaja informativna oddaja Svet na Kanalu A, ki naj bi ima rejting ponavadi okoli 6, Planet TV pa okoli 1. Z gledanostjo naj se ne bi mogli pohvaliti sploh v zadnjem letu in pol, saj naj bi ob 18. uri veliko več ljudi gledalo tri druge televizije ne glede na to, kaj takrat predvajajo.