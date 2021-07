Letošnji festival Pivo in cvetje v svoji 56. koronski izvedbi je bil poseben in se bo zagotovo zapisal v zgodovino. Predvsem zaradi omejenih pogojev, ki so narekovali ritem organizatorjem, ki so bili v dilemi, komu od 200 razpoložljivih ležalnikov na koncertnem prizorišču sploh omogočiti, da jih zasedejo. Na koncu so ljudi pozvali, naj se v Laško odpravijo peš, to dokažejo, za nagrado pa prejmejo vstopnico za koncert bodisi dolenjske skupine MRFY, Pera Lovšina, Big Foot Mame, Nipkeja, Matevža Šaleharja - Hama ali Šank rocka z gosti. V Laškem je bilo letos občutno manj obiskovalcev, kot smo bil...