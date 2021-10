Predsednik Pahor hudo razkuril Slovence. Ste videli, kaj je naredil? (FOTO)

Tudi pri nas smo dočakali premiero novega filma o tajnem agentu o Jamesu Bondu z naslovom No time ti die (Ni čas za smrt). Bondijado si je ogledal tudi predsednik republike Borut Pahor, ki je ob tem objavil fotografijo iz kinematografa s pokovko v roki in pripisom, kaj se je zgodilo na koncu filma.

Objavi je dodal ključnik #spoileralert, kar seveda pomeni, da je predsednik točno vedel, kaj počne oziroma kaj je razkril. Razplet enega najbolj pričakovanih filmov tega leta je Pahor javno oznanil in seveda izzval burne odzive ljubiteljev filma. Ti so ga opozorili, da se tega ne dela.

Objavljamo nekaj njihovih odzivov: (nelektorirano)

WTF! Hvala res... A lahko še en Zoom klic da poveš moji hčerki da Božiček ne obstaja?

Hvala, da ste mi uničili film, gospod predsednik.

Država nam razpada in gospod pahor se odloči gledat film.

Hvala za spoiler gospod predsednik.

Borcy tega se ne dela!!

Ko maš kolege, ki so šli v kino gledat in ne povejo nič, pol ti pa g. Predsednik spoila film...ata to je šlo predaleč

Hvala za spoiler Borut. Povrh vsega mi še filme kvariš.

Od vseh gluposti, ki nam jih politika servira, ene najbolj skrbi to, da je spoilal film.