Na odru tudi sestra pokojnega Nejca (FOTO)

Če bi Sebastian, Game Over in Bepop minuli petek zvečer v ljubljanski Cvetličarni na odru odpeli le nekaj svojih najbolj znanih uspešnic, bi bilo občinstvo več kot zadovoljno, a zvezdniki zadnje vseslovenske glasbene evforije so se odločili, da bo praznovanje 20. obletnice vse prej kot rutinski dogodek. Tisti, ki jim je uspelo pravočasno kupiti vstopnice, so lahko kar nekaj ur uživali v pevsko-plesno-vizualnem šovu, ki ga bo mogoče še pred koncem šolskega leta (po)doživeti v obliki dokumentarnega filma. Častna naloga odpiranja večera je pripadla prvemu velikemu najstniškemu idolu v samostojni Sloveniji.

Sebastian ni mogel skriti navdušenja nad energijo občinstva, pred katerim je nastopil kot prvi. FOTOGRAFIJE: MARKO PIGAC

Sebastian je, kot se za plesnega mojstra spodobi, s seboj pripeljal četico plesalk iz svoje plesne šole in pokazal, da je še vedno v izjemni formi. Publika pod odrom pa tudi, saj je z njim pela od prve do zadnje kitice, ulile pa so se tudi prve solze sreče in vznemirjenja.

Damam iz skupine Bepop se je pridružila Nejčeva sestra Eva Erazem, ki svojega brata nikoli ni spoznala.

Vročekrvne oboževalke so na trenutke preglasile člane skupine Game Over, fantje pa so pozneje priznali, da so jih že ob prvi pesmi preplavila čustva.

Rokavica je bila vržena in Game Over so jo samozavestno zgrabili. Zadnja tretjina je bila rezervirana za skupino Bepop, ki so ob vseh svojih največjih uspešnicah zapele tudi nekaj dolgo neslišanih pesih, vrhunec večera pa je občinstvo doživelo, ko se jim je med izvajanjem pesmi Moje sonce na odru za klaviaturami pridružila Nejčeva sestra Eva Erazem, ki se je rodila dve leti po tragični smrti najmlajšega člana skupine. Tinkara je že na generalki komaj zadrževala solze, na nastopu pa se je glas malce zatresel Ani. Občinstvo je točko pospremilo z navdušenjem.