Janković prišel na odprtje Ilirije ob spremstvu Mije in vnukinj, ob njem pa je sedel ... (FOTO)

V Ljubljani so slovesno odprli novi Športni center Ilirija, ki vključuje tudi prvi pokriti olimpijski bazen v prestolnici. Na slavnostnem odprtju so bili poleg ljubljanskega župana Zorana Jankovića prisotni tudi predsednik vlade Robert Golob, predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Franjo Bobinac, nekdanja predsednika države Milan Kučan in Danilo Türk.

Ljubljanski župan je na otvoritev prišel nasmejan v spremstvu žene Mije in vnukinj. Otvoritev je spremljal s tribune, zraven njega je na desni strani sedel prvi predsednik Slovenije.

Približno 2000 navzočih je lahko uživalo v glasbeno-plesno-plavalnem spektaklu, ki sta ga začinila nastopa bardov slovenske pop glasbe Jana Plestenjaka in Magnifica. Oba sta tudi dobra prijatelja ljubljanskega župana.

Domača olimpijka Neža Klančar je kot prva skočila v bazen ter preplavala celotno dolžino bazena 50 metrov v prostem slogu. V tem bazenu bo od zdaj tudi trenirala in se pripravljala.

Ljubljanski plavalki je pripadla čast, da je odprla bazen, oblečena v prav poseben dres, s čimer so podali roko preteklosti in počastili slovito skulpturo Plavalke.

Na otvoritvi smo opazili tudi najbolj zaželenega slovenskega pevca Jana Plestenjaka, ki se je sproščeno nasmejan pozdravljal z ljubljanskim županom.

Projekt, vreden 62,5 milijona evrov z DDV, je največja športna naložba v Ljubljani po izgradnji Stožic pred skoraj 15 leti.

Otvoritev je pospremila spektakularna predstava, ki si jo je ogledal tudi najboljši slovenski strelec vseh časov Rajmond Debevec .