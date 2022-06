Citrarki dogaja: na obisku v deželi Pike Nogavičke

Naši citrarki Tanji Zajc Zupan se letos res veliko dogaja. Potem ko je nedavno praznovala abrahama, se zelo intenzivno pripravlja na praznovanje 30-letnice glasbenega ustvarjanja. »V nedeljo, 25. septembra, bom v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma pripravila velik koncert, na katerem bodo nastopili tudi Simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom Patrika Grebla ter pevci, s katerimi sem sodelovala v minulih letih: Nuška Drašček, Elda Viler, Slavko Ivančič, Rok Ferengja, Gregor Ravnik, Goran Karan, Teja Saksida, Klemen Torkar, Daniel Popović in Stiški kvartet,« napoveduje citrarka.

Koncert bo povezovala njena hči Ana Zupan. Posnela in pozneje predvajala ga bo tudi RTV Slovenija. Sicer pa se je Tanja s hčerko Ano in pevko Tejo Saksida, s katero že dolgo uspešno sodelujeta, pred kratkim vrnila iz Švedske. A ni šlo za naključni obisk in potep, temveč so odpotovale na povabilo Slovenskega društva Simona Gegorčiča v Köpingu na Švedskem, ki je, tako kot nedavno naša citrarka, praznovalo 50-letnico. Poleg Zajc Zupančeve in Saksidove so bili povabljeni tudi trije člani štajerskega Ansambla Zadetek.

Tanja in Teja ob kipu skladatelja, pevca in najpomembnejšega švedskega trubadurja Everta Taubeja. FOTOGRAFIJI: OSEBNI ARHIV

»Leta 2004 sem na poslovilni večerji na citre igrala švedskemu kraljevemu paru, kralju Karlu XVI. Gustavu in kraljici Silviji, ki sta se mudila na uradnem obisku v Sloveniji. In vse od takrat sem si želela, da bi enkrat tudi jaz obiskala njuno deželo. Deželo Pike Nogavičke, znane glasbene skupine Abba, Vikingov, Alfreda Nobela, Volva, Elektroluxa in še bi lahko naštela kakšno znano ime. Pred novim letom pa je prišlo vabilo Alojza Macuha, predsednika Slovenskega društva Simona Gregorčiča v Köpingu, na praznovanje 50. obletnice ustanovitve društva. Za slavnostno prireditev so si namreč zaželeli slišati citre, tudi harmoniko in seveda lepo slovensko besedo. Z menoj sta potovali še pevka Teja Saksida in hči Ana, ki je večer vodila v lepi slovenščini, saj je magistrica profesorica slovenistike in primerjalne književnosti. Da so se naši rojaki na Švedskem tudi zavrteli v ritmu polk in valčkov, pa je poskrbel Ansambel Zadetek,« nam je namen obiska opisala Zajc Zupanova. In dodala, da je bilo zelo ganljivo in zanimivo spremljati reakcijo tam živečih Slovencev, ko so zazvenele pesmi, kot so Vračam se domov, Kje so tiste stezice, Sanjam o domovini ... »Poleg navdušenja je bilo v očeh obiskovalcev mogoče opaziti tudi veliko solz. Druženje je bilo res prisrčno in doživeto. Potovanje in nastop pa smo seveda izkoristile tudi za ogled prestolnice. Stockholm, ki ga nekateri imenujejo severne Benetke ali mesto med mostovi, leži na kar 14 otokih. Njegove lepote so me navdušile, saj ima res veliko mostov, urejenih zelenih površin, tudi ljudje so zelo strpni in kulturni. In srčno upam, da me pot v to dvomilijonsko metropolo popelje še kdaj,« sklene Tanja Zajc Zupan.