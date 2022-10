Na noge so dvignile Hrvate

Glasbenice Maša Uranjek, Jasmina Šmarčan, Tina Poljanšek, Lucija Župevc in Hermina Matjašič, članice narodno-zabavne skupine Chicas in slovijo po energičnih nastopih, so bile sprejete v hrvaško različico Supertalentov, ki jo predvajajo na eni od tamkajšnjih televizij. S svojim nastopom, ki so ga imele drugi vikend v oktobru, so navdušile in vse v dvorani spravile na noge. Ob tem niti žirantje niso ostali ravnodušni, vsi štirje so dekletom prižgali zeleno luč in se strinjali, da si zaslužijo nastop v naslednjem krogu.

Energična dekleta so razvnela tudi poslušalce na Hrvaškem.

Med člani žirije je bila znana hrvaška pevka Maja Šuput, ki so jo dekleta tako navdušila, da jim je rekla, da bi se jim na odru najraje kar pridružila, saj so tako kot ona polna energije in vedno pripravljene na žur. »Noro smo vesele, da smo doživele tak izjemen odziv publike, saj tega niti v sanjah nismo pričakovale. Čisto vsak od žirantov nam je dal svoj da! Naše misli so zato zdaj že usmerjene proti polfinalu, kjer se bomo potrudile, da bomo še bolj navdušile.

In že snujemo ideje, kako bomo izvedle nastop,« so povedala dekleta, ki so se v prvem krogu predstavila z miksom uspešnic Doris Dragović in skupine Magazin, seveda so jih podkrepile z zvokom frajtonarice. Maša, Jasmina, Tina, Hermina in Lucija so se sicer nedavno udeležile tudi festivala Slovenska polka in valček, kjer so se predstavile s polko Aplavz za te. Pesem sta ustvarili Maša in Jasmina, glasbenici, ki sta bili nekdaj članici Navihank pa tudi skupine M.J.A.V., zasebno pa dolgoletni prijateljici, ki že dolgo krojita slovensko narodno-zabavno žensko sceno. Aplavz za te je pesem, ki bi lahko postala himna vseh tistih, ki so se pustile kdaj ujeti na prevare in laži, a so na koncu zaradi volje in energije obrnile situacijo sebi v prid. Dekleta so prepričana, da bi se lahko marsikdo našel v njej. V okolici Mariboru so zanjo posnele videospot, ki razkriva njihovo zapeljivo energijo, samozavest in energičnost.