Na nogah Urške Bačovnik Janša opazili zanimiv detajl (FOTO)

Urška Bačavnik Janša v petkah. FOTO: Twitter

Urška Bačovnik Janša v čevljih z ravnim podplatom. FOTO: Twitter

V nedeljo so visoki gostje, med katerimi sta bila tudi predsednik državein premierna Pristavi nad Stično slovesno zaznamovali 30. obletnico sestanka akterjev vzpostavitve Manevrske strukture narodne zaščite. Prireditve se je udeležila tudiMedtem ko so nekateri na spletnih omrežjih zgroženo ugotavljali, da je visoka družba hodila preblizu drug drugega in brez zaščitnih mask, pa nam je v oko padla še ena podrobnost. Bačovnikova je na krajšem sprehodu nosila damske čevlje z ravnim podplatom, a se je na na vrhu Pristave, kjer je imel njen soprog ob obeležju daljši nagovor, preobula v črne salonarje z visoko peto. Čudovite daljše obleke si ni preoblekla, a so se k njej lepo podali tako čevlji s peto kot tisti brez.Hoja v visokih petah ni enostavna, a zdravnica Bačovnikova se je za izbiro udobnejših čevljev za sprehod odločila morda tudi zaradi zdravstvenih razlogov. Ortopedi radi odsvetujejo dolgotrajnejše nošenje visokih pet, saj stopalom in celotnemu telesu povzročajo več škode kot koristi.