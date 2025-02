Na nacionalki zastave na pol droga: umrl je dolgoletni urednik TV Dnevnika

Umrl je novinar, dopisnik in dolgoletni urednik oddaje TV Dnevnik Stane Šterbucl. Novinarsko pot je v osemdesetih letih prejšnjega stoletja začel kot dopisnik nacionalne televizije iz Zasavja.

Novinarstvu je bil zavezan do upokojitve

Novinarstvu je bil zavezan do upokojitve, so poročali na TV Slovenija. Predan poslanstvu in vrednotam javne televizije, eden tistih, ki so hoteli, da je novinarski izdelek blizu čim več gledalcem; o kom ali čem govorimo in predvsem zakaj. V tem duhu je opravljal tudi mentorsko vlogo mladim, so še dodali.