Zavrelo v Poroka na prvi pogled, kazali bodo sredince

Šest parov ljubezenskega eksperimenta Poroka na prvi pogled se je po poroki podalo na težko pričakovane medene tedne. Lokacije so sanjske – od Krka, Malage, Cipra, Malte, Rovinja pa vse do Dolomitov. Čeprav bi morali biti to dnevi brezskrbnega zaljubljanja in spoznavanja, je dogajanje vse prej kot idilično.

Največji prepiri v Malagi

Najbolj burno je pri Sandiju in Viki, ki sta se odpravila v romantično Malago. Viki je presenetila z iskreno, a bolečo izjavo: »Na Sandiju mi je trenutno všeč samo njegova postava in njegova tetovaža.« Že v prvih dneh se med njima nabira napetost, na večerji pa bo Viki celo predlagala, da snameta poročne prstane.

Sandi prav tako ne skriva nezadovoljstva: »Provocira konstantno in to me je zelo razjezilo.« V nocojšnji epizodi bomo izvedeli, kaj točno je sprožilo prepir, zakaj si kaževa sredinca in ali ima njuna zveza sploh prihodnost.

Romantični trenutki v Rovinju

Povsem drugačno vzdušje vlada v Rovinju, kjer medene tedne preživljata Matjaž in Mili. Čeprav Matjaž ne skriva, da si želi več bližine, poskuša ostati optimističen: »Jaz se trudim že četrti dan, da bo cigu migu.« Danes ju čaka zadnji dan v Istri, zato upa, da bo vsaj za konec nekaj posebnega.

V Rovinju na medenih tednih uživata Matjaž in Mili FOTO: Planet TV

Ljubezen na prvi pogled ali razočaranje?

Medtem ko nekateri pari šele gradijo zaupanje, so drugi že na resni preizkušnji. Tudi gledalci šova Ljubezen na prvi pogled se dobro spomnijo podobnih dram, ko so bili pari razpeti med iskrenimi čustvi, strastjo in prvimi resnimi nesoglasji. Prav v takšnih trenutkih se pokaže, kdo si resnično želi ljubezni in kdo je v eksperimentu le zaradi izziva.

Šov torej ponovno dokazuje, da je iskanje ljubezni pred kamerami polno presenečenj – od romantičnih poljubov in obetavnih pogovorov do ostrih besed in dvomov. Kako se bodo pari spopadli s prvimi krizami in kdo bo na koncu odkril pravo ljubezen, pa bo razkrilo šele nadaljevanje sezone.

Preberite še: