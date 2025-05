Na Maraayo jezni tudi gasilci, saj da jim dolgujeta 800 evrov! To pa je Raayeva resnica

Zadeva, ki se je sprva kazala kot spor med pevko Niko Zorjan in znanim glasbenim duetom Maraaya, je v zadnjih dneh dobila presenetljivo novo dimenzijo. V razgretem ozračju medijskih objav in medsebojnih obtožb se je zdaj oglasila še ena stran – gasilci, ki trdijo, da sta Marjetka in Aleš Vovk pred letom dni zavrnila plačilo njihovega računa za opravljeno delo na koncertu.

»Računa nista poravnala – po njunem mnenju gasilci niso ničesar naredili«

Zadeva sega v lansko leto, ko je na gradu Vurberk potekal koncert v organizaciji zakoncev Vovk. Kot je običajno pri večjih dogodkih, je bila zaradi varnosti prisotna tudi požarna straža.

Gasilci, ki so sodelovali pri varovanju dogodka, so po koncertu izstavili račun v višini 800 evrov – znesek, ki naj bi po njihovih besedah vključeval stroške dela, vozila in števila prisotnih gasilcev, skladno s stroškovnikom zveze.

A kot navaja Iztok Vrabič, predstavnik lokalne gasilske enote, sta Marjetka in Aleš račun zavrnila.

»Ena zgodba o pohlepu. Lani sta imela koncert na gradu Vurberk. Potrebna je bila požarna straža. Naši gasilci so jima izdali račun za 800 evrov, katerega sta zavrnila, saj po njunem mnenju niso nič delali. Zadevo že leto dni urejajo prek odvetnikov,« je zapisal Vrabič v javnem komentarju na Facebooku, piše portal nadlani.si.

Vrabič še poudarja, da ne gre za enormen znesek, ampak za načelno vprašanje. »Gre se za 800 evrov in ne 8 tisočakov, a očitno je problem drugje,« dodaja.

Zadevo smo preverili tudi pri Raayu, ki nam je odgovoril: »Navedbe ne držijo in so interpretirane po svoje. Zagotovili smo, da bo storitev plačana tistemu, ki je storitev izvajal, ter večkrat prosili za pisno potrditev, ali so bile cene – ki niso bile dogovorjene vnaprej – oblikovane skladno z veljavnim cenikom oziroma določenimi splošnimi tarifami, kot je bilo s strani izvajalca storitev ustno zatrjevano, ter ali so bile enake tistim, ki jih običajno obračunavajo za druge primerljive dogodke na tem gradu.

Kljub večkratni prošnji, da se lahko račun uredi, na ta vprašanja nismo nikoli prejeli odgovora, čeprav je bilo rečeno, da se 'javijo v kratkem'. Odločili smo se, da kljub tem nejasnostim račun vseeno poravnamo. Odgovora pa do tega trenutka še vedno nismo prejeli. Da bi bilo vpleteno sodišče, nam ni znano.«