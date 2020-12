Na Manhattnu odprli slovensko restavracijo, šefica za sladice pa je znana Slovenka

Na zahodni strani newyorškega Manhattna ob aveniji Amsterdam že nekaj dni deluje prva slovenska restavracija v New Yorku z imenom Pekarna, ki jo je zasnoval inženir avstralskega rodu Dean O'Neill. Slovesnega odprtja še ni bilo, vendar pa Pekarna že obratuje.



Pekarna je slovensko-ameriška restavracija, koktajl bar in prostor za dogodke na naslovu 594 Amsterdam Avenue. Kot navajajo na spletni strani, so trenutno v fazi »mehkega« odpiranja in obratujejo od ponedeljka do petka od 16. do 21. ure ter v soboto in nedeljo od 10. do 21. ure.



Jedilnik Pekarne je pozorno sestavljen in premišljeno združuje interpretacije klasične slovenske kuhinje s sezonsko novo ameriško kuhinjo, piše na spletni strani Pekarne. Glavni v kuhinji je mojster Kamal Hoyte, ki je doslej delal že v številnih newyorških restavracijah, kot sta Oceana in Daniel.



Šefica za sladice je Alma Rekić, ki jo Slovenci poznajo po nastopih v oddaji Masterchef.



Na jedilniku tudi slovenska jabolčna pita



Na jedilniku so tudi juha matzo ball s tartufi, piščančji »šnicl burger« in cvetača s sezamovimi semeni, z rozinami, s čilijem in še čim ter tudi slovenska jabolčna pita. V času pandemije koronavirusa se newyorške restavracije zapirajo, gostje slovenske pa si lahko kasneje spomladi in poleti obetajo tudi uživanje v hrani in koktajlih na vrtu. Pekarna ima dve nadstropji z glavno restavracijo, barom in s tremi sobami za zasebne zabave ter vrt.



»V spreminjajočih se časih moramo stvari delati drugače. Sprememba ni ne slaba ali dobra, le prilagoditi se moramo in najti v našem okolju spet dobre čase. Pekarna dela na novih praksah in spreminja način delovanja restavracije z enim samim ciljem, da je varen prostor za uživanje v hrani, pijači in atmosferi,« sporoča lastnik O'Neill.