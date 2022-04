Na male zaslone se vračata dve voditeljici

NA TV3 so te dni zelo veseli, saj se na televizijske zaslone vračata simpatični voditeljici, vsaka s svojo oddajo, ki sta bili pri gledalcih zelo priljubljeni. Lea Mederal Gams je namreč končala porodniški dopust in že komaj čaka, da se bo začela nova sezona oddaj Potep z Leo. Prva bo na sporedu že danes, 9. aprila, ob 21. uri.

Jasmina Kandorfer je voditeljica prepoznavnega Klepeta ob kavi.

»Spet bo izziv, da goste prepričam, naj se povzpnejo na hrib, čeprav morda niso navdušeni hribolazci. Bom pa tokrat zagotovo jaz tista, ki bom bolj zasopihana med vzponi, saj sem med porodniškim dopustom zapravila nekaj kondicije,« pravi Lea, ponosna mamica sina Julijana, na katerega bo ob njeni odsotnosti pazila babica. Lea pa razkriva, da bodo v vsaki oddaji gledalce čakali tudi posnetki z droni, ki bodo v še lepši luči razkrivali nove lokacije hribov, na katere se bodo povzpeli. Jasmina Kandorfer pa ustvarja že osmo sezono oddaje za zdrav življenjski slog, Klepet ob kavi, ki se z aprilom vrača na televizijske zaslone programa TV3. Doslej so jih ustvarili že več kot 4200. Voditeljica razkriva, kaj prinaša nov koncept oddaje, ki je bila nekaj časa na ogled tudi na Planet TV.

»Rdeča nit ostaja zdrav življenjski slog in prehrana je pri tem seveda ključna. Zato bomo razkrili veliko receptov v naši Hipokratovi kuhinji, ki jih pripravljajo znani pa tudi zdravniki, holistični terapevti. Gledalci bodo lahko spoznali, kakšen naj bo zajtrk, da bo njihova koža sijala, in kaj jesti za kosilo, da bo tudi za popoldan ostalo dovolj energije za vse obveznosti. In seveda kaj dati v usta zvečer, da bo spanec lahkoten in se bomo odpočili,« pravi Kandorferjeva, ki je prav tako že mamica in pravi, da ji je prav materinstvo še bolj odprlo srce.

Spet bo izziv, da goste prepričam, naj se povzpnejo na hrib, čeprav morda niso navdušeni hribolazci.

Kot pravi, je v tem času tudi spoznala, da so ženske bitja, ki sledijo trem ciklom. Menstrualnemu, letnemu (pomlad, poletje, jesen, zima) ter cirkadialnemu (meridianska ura). »To omogoča hormonsko ravnovesje,« zagotavlja Kandorferjeva.