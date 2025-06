Na ljubljanski Špici ujeli tudi Dončićevo Anamario Goltes (FOTO)

Zaročenka enega najbolj slavnih slovenskih športnikov Luke Dončića se te dni mudi v prestolnici. Anamaria Goltes je z obiskom dogodka na ljubljanski Špici znova pokazala, da ostaja zvesta svoji sproščeni, prizemljeni naravi, kljub temu da bi lahko zlahka zablestela v vsakem glamuroznem trenutku.

Anamaria Goltes. FOTO: Instagram

Na družabnem dogodku se je Anamaria fotografirala z ustvarjalkami podkasta Tisti dnevi v mesecu – Laro, Kajo in Vesno, ki so bile vse po vrsti urejene in modne. Čeprav je bila priložnost kot nalašč za izstopajoče modne kombinacije, se je Anamaria odločila za preprosto opravo: belo majico in črne hlače, lase pa je imela spete v figo. S tem je še enkrat več potrdila, da je zanjo udobje pomembnejše od bleščic – in da glamur ni pogoj za eleganco.

Da zna ceniti malenkosti v življenju, je Anamaria dokazala tudi z objavo na Instagramu, kako dober občutek je, ko imaš umite lase. Pripisala je, da bodo mame malčkov razumele, o čem govori.