Vsi v kampu želijo parcelo zraven Dončića: lastniku kluba je zaupal nekaj intimnega

Čeprav bi si lahko brez težav privoščil počitnice v Monte Carlu ali Dubaju, se slovenski košarkarski as Luka Dončić vsako leto vrača v malo obmorsko mestece Punat na otoku Krku. Tam je začel letovati že kot otrok in še danes prisega na isto lokacijo – kamp Pila, kjer njegova družina že vrsto let najema parcelo, je poročal hrvaški 24sata.

»Dončić ni več gost, on je zdaj naš,« pravijo domačini, ki so športnega zvezdnika domala posvojili. »Preprosto fantastičen človek je. Prijazen, skromen in dostopen. Če ga ne bi poznali, po obnašanju ne bi nikoli uganili, kako slaven je,« dodajo.

Pogled na Punat, mesto na Krku. FOTO: Kristina Stedul Fabac/Pixsell

Luka na Krku ni le turist. Tam je spoznal svojo dolgoletno partnerico Anamarijo Goltes, s katero ima hčerko Gabrielo. Z domačini jih vežejo pristna prijateljstva, skupaj zahajajo na sladoled, v nočni klub Onyx ali na igrišče, kjer Luka z lokalnimi otroki deli košarkarske trike. »Veš, zakaj imam to mesto najraje? Ker sem tu spoznal Anamarijo,« naj bi zaupal lastniku kluba.

Slovenci želijo parcelo zraven njegove

Dončić na Krku uživa tudi v športu in naravi – wakeboarding, srfanje, košarka, odbojka, izleti z gumenjakom do divjih plaž, vse to je del njegovega poletnega vsakdana. Kadar ni na vodi ali igrišču, ga lahko srečate v restavracijah na Krku, kjer najraje naroča ribje specialitete in nikoli ne pozabi na napitnino.

Punat, otok Krk. FOTO: Marko Jurinec/Pixsell

Vse pogosteje pa si Slovenci želijo dopustovati čim bližje njegovemu kotičku v kampu – parcele tik ob njegovi so med najbolj iskanimi. V Punatu pravijo: poletje se začne takrat, ko pride Luka.