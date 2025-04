Na koncertu Marjetke in Raaya Vovk zaroka in več kot 100 nastopajočih (FOTO)

Zakonca Marjetka in Raay Vovk, ki nastopata kot duo Maraaya, sta po razprodanem Taboru v Mariboru izpeljala še ljubljanski Spektakel z ljubeznijo, s katerim sta zaznamovala konec prve koncertne turneje in začetek nove zgodbe. Produkcijsko najzahtevnejši nastop v karieri sta ustvarila s skoraj 200-člansko ekipo, od teh je bilo več kot 100 nastopajočih.

»Oba večera sta bila zelo posebna, z najinimi glasbenimi prijatelji, talenti iz šova Slovenija ima talent ter publiko, ki z nama deli smeh, solze, veselje. To sta bila večera, ki sva ju čakala 40 let. Ni malo, a ko nekaj čakaš tako dolgo, ti to pomeni še toliko več,« sta prve vtise po nastopu kariere strnila Marjetka in Raay. Zakonca sta zaradi velike podpore v Hali Tivoli zbrala pogum in napovedala naslednji velik korak – koncert v Stožicah.

Helena Blagne je bila veliko presenečenje.

S koncertoma v Mariboru in Ljubljani sta sklenila dveletno turnejo. FOTOGRAFIJE: Marko Delbello Ocepek

V skoraj treh urah in pol sta občinstvo v Tivoliju popeljala čez 30 pesmi, prisotni so lahko uživali tudi v nastopih ustvarjalcev iz desetih sezon šova Slovenija ima talent ter glasbenih gostov, med katerimi je bila nedvomno največje presenečenje Helena Blagne. Razširjeno skupino je dopolnjeval godalni kvartet, seveda ni manjkala harmonika, na razkošnem odru, na katerem je kraljevalo veliko rdeče srce, in v dvorani, ki so jo osvetlili z več kot 4000 barvnimi LED-zapestnicami, pa jima je pomagal vse skupaj v dobro zgodbo povezati koreograf Miha Krušič.

Marjetka se je kar petkrat preoblekla, z Raayem pa sta zapela evrovizijsko skladbo Here For You, ki sta jo po desetih letih prvič ponovno uprizorila z originalno plesalko oziroma zračno violinistko Laro Balodis Slekovec. Zapela sta tudi nedavno izdano skladbo Si in celo tiste, ki jih doslej še ni slišalo nobeno uho.

Med vrhunci večera je bil zagotovo prvi nastop zasedbe La Familija, v kateri sta se Marjetki in Raayu pridružila zakonca Luka Basi in Nastja Gabor. Sicer pa so z njima zapeli Domen Kljun, Eva Brumen (Marjetkin zlati gumb pretekle sezone), Kvatropirci, Rok Piletič in Modrijani, prvič pa je skupaj z bratom Raayem zapela Aleksandra Vovk.

Občinstvo je bilo priča zaroki na odru.

Za gost promet na odru so skrbeli še člani plesnih skupin Plac in Plac Kids, navdušili so tudi plesalca Kostja Komel Nardin in Tilen Grašič ter plesalka na drogu Lara Crnjac. Eden od vrhuncev je bila nedvomno odrska zaroka. Marjetka in Raay sta v prvem delu koncerta na oder povabila par iz publike; ko je Boštjan nagovoril svojo Petro ter se spustil na koleno s prstanom v rokah, je bodoča nevesta pred štiritisočglavim občinstvom snubitev – sprejela.

Med obiskovalci sta bila Anej Piletič, ki si kariero gradi tudi čez lužo, in njegova žena Iza. Pred nekaj dnevi sta naznanila, da pričakujeta prvega otroka.