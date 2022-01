Na komercialki najdražja serija doslej

Če se imeli priljubljeno profesorico ali profesorja v srednji šoli, se bo to z novo originalno serijo na Voyu​ spremenilo. Karizmatični profesor Samo Demšar, ki ga igra Jure Henigman, s srčnostjo in neklasičnimi učnimi metodami pomaga svojim dijakom ob njihovih življenjsko pomembnih vprašanjih.

Sicer pa gre za serijo mnogih razsežnosti in z najvišjim proračunom v Sloveniji doslej, z njo pa na komercialni POP TV utrjujejo podporo slovenskim ustvarjalcem, igralkam in igralcem ter prepoznavnost slovenskega produkcijskega prostora. Za serijo je bilo potrebnih več kot 60 snemalnih dni, več kot 250 ur je tekla kamera.

Ekipa je skupaj prehodila toliko kilometrov, da bi lahko vsaj dvakrat obkrožila svet. Sodelovalo je več kot 500 nastopajočih, prav zanje so pripravili kar 1500 kombinacij oblačil. Ekipa je posnela tudi veliko kaskaderskih prizorov, od pretepov do posebnih učinkov, pa glasbene koncerte, košarkarske tekme, veliko je bilo ljubezenskih prizorov, komičnih situacij, napetosti, drame in akcije. Kot omenjeno, glavna vloga pripada Henigmanu, ki se je prelevil v odličnega pedagoga, profesorja kemije in fizike Sama Demšarja. Ta je razrednik, ki uspešno obvlada enega najzahtevnejših razredov na srednji šoli.

Poučevanje je zanj poslanstvo, s katerim dijakom pomaga prečkati most v odraslost. V vlogo strogega in na videz brezkompromisnega ravnatelja Nikolića stopa Gojmir Lešnjak, učiteljskemu zboru pa se pridružujejo še Saša Pavček, Branko Jordan, Gašper Jarni, v vlogi tajnice najdemo Damjano Černe. V vloge dijakinj in dijakov, ki so z žarom in pristno energijo obogatili serijo, so se vživeli Maks Dakskobler, Lovro Žunič, Tine Ugrin, Leon Pučnik, Ivan Vastl, Lea Ćumurdžić, Vesna Ponorac, Klara Kuk, Lina Akif, Andre Droga, Kaja Petrovič, Ronja Matijevec Jerman, Mila Fürst, Liam Cimperman, Domen Blatnik, Matija Brodnik, Matej Zemljič, Lara Fortuna, Bojan Cvjetićanin in Mak Tepšič.