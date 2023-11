Na Kmetiji prihajajo na plan manipulacije in spletke

Tekmovalce Kmetije je presenetil potek glasovanja za drugega dvobojevalca. Druga dvobojevalka je namreč postala Tamara Talundžić in tako je postalo jasno, da »nekaj so odnosi, nekaj pa igra.«

Nepričakovan zasuk

Žanu Simoniču je namreč uspelo tik pred glasovanjem prepričati Patricijo Virant in Matejo Šereg, naj ne glasujeta za Marcela Verbiča in namenita svoj kamenček Tamari, ki je tako postala druga dvobojevalka.

Žan Simonič v akciji FOTO: Voyo, zaslonski posnetek

»Dva tedna sva tako midve zavarovani, ane?« se je spraševala Mateja in kot kaže, je to vlivalo na njeno odločitev.

A Tamara se ni bala kajže, temveč Davida Petra Sekirnika, ki je po njenih besedah »edina oseba, s katero si ne bi želela preživljati noči v kajži.«

Tamara se ni bala kajže, temveč ... FOTO: Voyo, zaslonski posnetek

Izgubila zaupanje

Patricija je s svojim dejanjem bolj prizadela Nušo Maloprav, ki je bila po glasovanju vsa iz sebe. Najbolj jo je šokiral Patricijin glas Tamari, saj je tekmovalka ves čas govorila, da bo zaščitila ženske.

Patricija je s svojim dejanjem bolj prizadela Nušo. FOTO: Voyo, zaslonski posnetek

»Ne vem, kdo jo je tako zmanipuliral in jo obrnil,« se je spraševala Nuša in ocenila, da je sotekmovalka preveč dovzetna za vpliv ostalih tekmovalcev. Povedala je, da jo je s svojo potezo prizadela in da je izgubila zaupanje vanjo.

