Na Kmetiji Manja razkrila, česa ne tolerira

V Kmetiji je vsak dan bolj živahno, tekmovalci so že začeli taktizirati, zato je vse skupaj še bolj zanimivo. Pogovor med Andreo in Manjo je nanesel tudi na travme tekmovalcev. Monika naj bi bila po besedah Maje uboga, ker ima travme iz preteklosti, a Manja tega ne tolerira.

Tekmovalci kmetije so že začeli taktizirati. FOTO: Voyo

»Kdo jih nima? Mi poveš, prosim, eno osebo na tej kmetiji, ki jih nima? Razen Jana,« je rekla Andrei in kasneje povedala še v kamero, da jo to zelo razjezi. »Imaš travme, pa kaj! Poišči pomoč. Saj imamo specialiste za te stvari. Kaj pa hodiš potem po resničnostnih šovih in se dereš na ljudi, širiš negativno energijo, če vidiš, da nisi v glavi mentalno sposobna tega ‘hendlati’?! Ne vem,« je povedala brez dlake na jeziku.

Tudi Andrea ima o tem svoje mnenje: »Dejstvo je, da imamo vsi kakšno težko izkušnjo, ki smo jo doživeli, in enostavno se moramo s tem naučiti živeti in ne postavljati tega v prvi plan.«

Tokratna arena

Karin in Danijela sta kot dvobojevalki iz poražene družine morali v areno in zadnja se je odločila za dvoboj v spretnosti. V igri V vrtincu sta morali iz slamnatega labirinta v loncu prinašati vodo do posode na gugalnici. Danijela je bila pri tem bolj borbena, prva je napolnila posodo, tako da se je gugalnica prevesila in sprostila kroglo. Ta je razbila ploščo, pod katero je bil nož. Z njim je osvobodila kladivo, ki je viselo na vrvi, in nato razbila še škatlo z izvijačem. Karin se ji je pridružila pri zadnji fazi dvoboja, a je bila Danijela hitrejša.

Karin je med dvobojem mislila na družino, zmago pa je zaželela Danijeli.