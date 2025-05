Na jezeru zadonelo 420 harmonik

Dogodek Harmonike ob Blejskem jezeru je praznik tradicije, glasbe in dobre volje. V nedeljo se je na Bledu zbralo 420 harmonikarjev in harmonikaric, ki so ob 12. uri ob kulisi jezera skupaj zaigrali Avsenikovi Otoček sredi jezera in Na golici ter Slakovega Čebelarja, ob 14. uri pa je sledil sprevod harmonikarskih skupin in posameznikov od Veslaške do Jezerske promenade z zborom pod župnijsko cerkvijo sv. Martina pri Prešernovem spomeniku. Prečudoviti dan se je sklenil ob glasbenem programu kvinteta Cik-cak. Blejski župan Anton Mežan je čestital najstarejšemu harmonikarju za 90. rojstni dan Fr...