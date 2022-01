Na festivalu Hitfest tudi Slovenci

Po dveh letih premora so v sosednji Hrvaški vendarle izvedli festival Hitfest, ki so ga iz središča Zagreba neposredno prenašali tudi v priljubljeni hrvaški oddaji Fio show. Na njem je nastopil tudi pevec Robert Ficker, ki je pesem Hvala ti, more zapel s priznano hrvaško klapo Jadranski maestrali, pod vodstvom njihovega vodje Darka Putnika.

»Publika nam je podarila bučen aplavz, najbolj pa me veseli, da se pesem Hvala ti, more pogosto vrti na številnih radijskih postajah tako pri nas kot na Hrvaškem, še najpogosteje na Radiu Split, in je tako postala že prava uspešnica. Sicer pa letos nisem bil edini Slovenec na tem festivalu, saj so nastopili tudi Zoran Cilenšek, Darus Despot ter zakonca Majda in Marijan Petan (dolgoletni član New Swing Quarteta),« pove Ficker, ki ga poleti čakata še dva festivala, in sicer Marko Polo na Korčuli in znova Hitfest.