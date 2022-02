Na Evrovizijo odhaja srednješolska senzacija

Zadnje dejanje izbora Ema 2022 je končano. Slovenija je dobila zmagovalce, ki se bodo spomladi odpravili v Torino in po najboljših močeh zastopali naše barve. To so presenetljivo postali celjski srednješolci iz skupine LPS (Last Pizza Slice), ki so s pesmijo Disko navdušili žirijo in gledalce. No, vsekakor bolj slednje, ki so jim dodelili največ točk, medtem ko se je skupina Batista Cadillac z največ glasovi žirije uvrstila na drugo mesto. Nepričakovan razplet, ki ga niti v najbolj divjih sanjah niso pričakovali najstniki in najstnica, ki ob razglasitvi niso mogli verjeti svojim ušesom. Njihova zgodba je še zlasti zanimiva zato, ker so se v polfinale uvrstili prek Eme freš, izbora mladih izvajalcev. Pevec Filip Vidušin je po končanem tekmovanju dejal, da jim zmaga pomeni uresničitev sanj. Presenečeni so bili že, da so bili uvrščeni v finale Eme. »To je nenormalno. Čustva nas še niso dohitela, se nam pa zdi, da je bila naša zmaga znak, da imajo mladi mesto v glasbi,« je dejal simpatični Filip, ki je o zmagovalni skladbi povedal, da je začela nastajati pred približno pol leta, do naslova pa so prišli, ko je začel njihov član Žiga improvizirati v disko ritmih. Sicer ima skladba po njegovih besedah zelo iskreno besedilo, saj je njeno ozadje avtobiografsko. Skupino poleg Vidušina sestavljajo še Gašper Hlupič (bobni) na bobnih, Mark Semeja (električna kitara), Zala Velenšek (bass kitara, tenor in alt saksofon) in Žiga Žvižej (elektronske klaviature). Nastala je decembra 2018 v glasbeni sobi Gimnazije Celje center, doslej pa so se predstavili in zmagovali na manjših tekmovanjih. In kaj imajo v mislih za evrovizijski nastop? »Nismo še tako daleč, da bi načrtovali nastop v Torinu,« je priznal Vidušin.

Osupnila z interpretacijo Måneskin

July Jones je bila ena izmed favoritk, po koncu Eme je obljubila, da jo bomo še videli.

Sicer pa je bil glasbeni večer precej pester, na odru so se zvrstili različni izvajalci, slišali smo različne zvrsti, slabe volje med tekmovalci ni bilo. Drugouvrščeni, zasedba Batista Cadillac, ki je dobila največ točk po izboru petih strokovnih komisij, ni bila nad drugim mestom prav nič razočarana. »Super zadovoljni smo, mladcem LPS privoščimo zmago. Naj zažigajo v Torinu,« je dejal pevec Urban Lutman. Dobre volje sta bila tudi brata Anej in Rok Piletič, ki sta letos zasedla tretje mesto, na Emi pa sta v preteklosti poskušala dvakrat zmagati, a sta obakrat pristala na drugem mestu. Tokrat sta zapela skladbo Maj in priznala, da sta zadovoljna. »Hvala vsem za glasove. Vesela sva za LPS. Toti pobi se bodo imeli tako fajn,« je dejal starejši brat Rok. Nezadovoljna ni bila niti July Jones, čeprav je veljala za eno izmed favoritk. Mlada glasbenica, ki se je v Slovenijo, kjer se je sicer rodila, vrnila iz Anglije, kjer že vrsto let živi in ustvarja, je svojo pesem Girls Can Do Anything, ki ji je prinesla peto mesto, ocenila kot moderno in evrovizijsko. »Zelo ponosna sem na to pesem in vesela, da sem lahko del te prireditve. Upam, da so se mladi lahko poistovetili s pesmijo,« je dejala in razkrila, da se odpravlja na turnejo po Angliji, ni pa izključila možnosti, da jo bomo v prihodnosti znova videli na kakšnem našem odru, pravzaprav je celo namignila na to, da bi jo lahko prihodnje leto znova gledali na Emi. Za nastop večera pa niso poskrbeli le mladi zmagovalci, temveč tudi voditelj in glasbenik Bojan Cvjetićanin in Maja Keuc, ki ima z Evrovizijo izkušnje. Navdušila sta namreč v duetu, ko sta zapela evrovizijsko zmagovalko Zitti e buoni skupine Måneskin, ki je slavila lani. »Njiju pošljite na Evrovizijo!« so bili navdušeni gledalci in gledalke, Maja pa je priznala, da tako velikega odziva na pesem, ki jo sicer zelo obožuje, ni pričakovala.