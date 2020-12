Na en mah priznal vse lumparije

Gre za spomine na osnovnošolske dogodivščine, ki smo jih počeli, ko smo bili živahni in razigrani šolarji.

Čas v karanteni je lahko zabaven in pravzaprav tudi odličen za ustvarjanje, kar je pred kratkim dokazal priljubljen mladinski pisatelj, ki je pred leti doživel televizijski preboj kot komentator v kuharskem šovu Gostilna išče šefa.V minulih letih je spisal veliko pravljic, pesmic in stripov za otroke, tokrat pa je ponosno predstavil svoj novi roman Lumpsterji. Ta je resnično nekaj posebnega, saj je avtor izhajal iz sebe, pravzaprav iz svojih otroških let. Knjiga, ki je nastajala kar leto in pol, je napisana na hudomušen način, idejo pa je Žiga dobil ob spominih na svoje odraščanje. Njegovi zapisi so resnični, pravi, da so, čeprav gre za lumparije, ki jih je počel kot otrok, neškodljivi. »Gre za spomine na osnovnošolske dogodivščine, ki smo jih počeli, ko smo bili živahni in razigrani šolarji, ko nam je hitro postalo dolgčas in smo se znali zaposliti po svoje. Velikokrat so prišle navzkriž z nekimi pravili in normami, ki so veljali v družbi in šoli, ampak mi smo si znali zadeve po svoje začiniti,« pravi Žiga, ki je bil kot vrstniki razigran otrok in je rad kakšno ušpičil ne glede na to, ali je šlo za praznovanje rojstnih dni, športne dejavnosti ali običajen dan v šoli.Prizna še, da so starši velikokrat izvedeli za njegove lumparije, a jim ni povzročal večjih preglavic. »To je bil del našega odraščanja,« še dodaja.