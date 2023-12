Na državni proslavi ob Golobu njegova Tina vsa v črnem (FOTO)

V počastitev dneva samostojnosti in enotnosti je sinoči v Cankarjevem domu potekala osrednja državna proslava, na kateri je bil slavnostni govornik predsednik vlade Robert Golob. Letošnja proslava je po navedbah organizatorjev nosila pomenljivo sporočilo narodne in politične enotnosti v kriznih razmerah, podobne času osamosvajanja.

Državne proslave so se ob premierju Golobu udeležili tudi drugi predstavniki političnega vrha. Med drugim predsednica republike Nataša Pirc Musar, predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič in predsednik DS Marko Lotrič, člani vlade, poslanci, predstavniki diplomacije ...

FOTO: Blaž Samec

Predsednica države in predsednik vlade sta na proslavo prišla v družbi svojih partnerjev. Ob Golobu je Tina Gaber presenetila s posebnim modnim stilom. Za državni dogodek se je oblekla v oprijeto dolgo črno obleko do tal, na roke pa si je nadela črne mrežaste rokavice. Okoli vratu si je nataknila vpadljivo verižico z belimi okraski v obliki biserov. Za čevlje si je izbrala salonarje v v krem barvi, kar z obleko in modnimi dodatki ni bilo najbolje usklajeno.

Gabrova je v preteklosti z izbiro obleke oziroma modo že prepletla s političnim aktivizmom. Tako se je novembra letos na obisku pri francoskem predsedniku Macronu oblekla v barve palestinske zastave. Je tudi sinoči z izbiro črne obleke in rokavic v dvorani želela sporočiti kaj več?

FOTO: Blaž Samec

Golob je na proslavi svoje besede sklenil z besedami, da vse navduši za en skupni cilj: »In to je, da skupaj vsak naš korak namenimo pozitivni družbeni klimi. Ko nam bo ta cilj uspelo doseči in ko se nam bo uspelo okoli njega poenotiti, bomo lahko govorili o tem, da smo na poti v družbo blaginje.«

Koncert vrhunskih glasbenikov

S Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija in zborom SNG Opera in balet Ljubljana so pod taktirko Roka Goloba med drugim nastopili Nuška Drašček, Andraž Hribar, Raiven, Gregor Ravnik, Luka Sešek, Nina Strnad, Orkester Mandolina Ljubljana, Zvezdana Novaković in Čaralice.