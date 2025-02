Na Dnevih komedije podelili nagrade (FOTO)

Letošnji Dnevi komedije, ki so se odvijali v Slovenskem ljudskem gledališču Celje, so ponudili osem tekmovalnih in sedem predstav v spremljevalnem programu. Vrstili so se tudi okrogle mize, pogovori o predstavah, gledališke delavnice, pripravili so dva koncerta, festival pa se bo uradno zaključil drevi, in sicer z bralno uprizoritvijo komedije Komu gori lanske prejemnice žlahtnega komedijskega peresa Nine Majer Ivanetič, ki jo bo mogoče spremljati v neposrednem radijskem prenosu.

Sinoči pa so že razglasili letošnje nagrajence. Žlahtna komedija je postala uprizoritev Tatovi podob kolektiva The Feminalz v produkciji Zavoda Emanat, ki jo zaznamujeta igriva, tudi spogledljiva provokativnost in neverjetno kratek reakcijski čas na aktualne družbene nesmisle. Njihova predloga izhaja iz vprašanj narodne identitete, mačizma, političnega populizma, stereotipnih reprezentacij in medijske patetike. S krajo in postopnim izkrivljanjem teh podob z zaletom komentirajo hinavščino normativnosti družbenih konstruktov, kot so »žensko«, »moško«, »naše« in »vaše«.

Žlahtna komedija je uprizoritev Tatovi podob kolektiva The Feminalz v produkciji Zavoda Emanat.

Nagrado žlahtni režiser je prejel Matija Solce za uprizoritev 3JA! v produkciji Slovenskega ljudskega gledališča Celje. Obenem je omenjena komedija postala žlahtna komedija po izboru občinstva. Solcetu je uspelo s humorjem in satiro secirati veličino trojanskega mita in osvetliti njegovo resnično naravo – pravzaprav naše dojemanje tako zgodovinskih kot sodobnih mitov na splošno, ki so prepleteni z zgodovino nasilja in genocidov in ki se morebiti začnejo z na videz nedolžnimi vzkliki lokalpatriotizma. Režiser je komedijo izpostavil kot žanr, ki enakovredno zahteva tako lahkotnost, ludizem kot humor ter je tudi intelektualni izziv za gledalca.

Predstava 3JA! v režiji Matije Solceta in v produkciji Slovenskega ljudskega gledališča Celje je postala žlahtna komedija po izboru občinstva, Solce pa žlahtni režiser.

Nagrado žlahtna komedijantka je prejela Lina Akif za vlogi v predstavi Tatovi podob. V tehnoburleski je upodobila tako užaloščeno in poraženo Kamalo Harris kot tudi simpatično Štajerko, ki se poteguje za naslov vinske kraljice. »Njena igra je jasna, natančna in izrazita. S telesom, kretnjami in obrazno mimiko prefinjeno parodira ameriško predsedniško kandidatko. Prizor s pretiranimi gestami in emocijo stopnjuje do točke absurda, s čimer preseže imitacijo in oriše sliko aktualnega bizarnega političnega dogajanja,« so zapisali člani komisije Tajda Lipicer, Nebojša Pop-Tasić in Miranda Trnjanin v obrazložitvi.

Nagrado žlahtna komedijantka si je prislužila igralka Lina Akif.

Nagrado žlahtni komedijant pa so namenili Iztoku Mlakarju za vlogo Uga v predstavi Pegule, v kateri se je izkazal za komedijanta v najvišjem pomenu besede, saj ni bil le igralec v predstavi, temveč je sam ustvaril tako tekst kot glasbo. »Sodoben in kritičen je že način uprizoritve, ki nam ga v prologu razloži Iztok Mlakar – igralec, preden se prelevi v Uga, lik iz komedije,« so poudarili člani strokovne žirije. In dodali, da lahko brez zadržkov rečejo, da je Iztok Mlakar ne le žlahtni komedijant, temveč – legenda.