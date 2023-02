Na dan zaljubljencev se je Urška Klakočar Zupančič stisnila k ... (FOTO)

Predsednica državnega zbora je z novo objavo na Instagramu znova vzbudila veliko pozornosti. Tokrat se je na dan zaljubljencev pred hramom demokracije fotografirala z najbolj znanima slovenskima nandujema.

»Na valentinovo sem spoznala Nandeta in Nino. Živali so čuteča in čudovita bitja. Jasna politika, z občutkom,« je zapisala Urška Klakočar Zupančič ob fotografijo, na kateri po trupu gladi eno izmed atraktivnih živali.